Papara hesapları inceleniyor mu? Papara'da hangi hesaplar bloke edildi?

Papara'ya yasa dışı bahis soruşturması üzerine kayyum atandı. Ardından binlerce kullanıcısına e-posta yoluyla hesaplarda inceleme başlattıldığını duyurdu. Kullanıcılar her ne kadar hesaplarına giriş yapabilse de, bakilerini kullanamamaktadır.

2025 yılı itibarıyla Türkiye'nin en büyük dijital cüzdan platformlarından biri olan Papara, yasadışı bahis soruşturması kapsamında Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) kayyumluğuna devredildi.

Papara kullanıcısının bu süreçte bakiyesi geçici olarak donduruldu ve hesaplarda inceleme başlatıldı. Şirket, mağduriyetin minimum seviyeye inmesi adına günlük işlem limitinin 10 bin liraya çıkarttı. Ayrıca inceleme sürecinin tamamlanmasının ardından hesapların normale döneceği belirtildi. Papara'da hangi hesaplar bloke edilecek? İşte tüm ayrıntılar...

PAPARA HESAPLARI İNCELENİYOR MU?

Papara, binlerce kullanıcısına e-posta göndererek hesaplarda inceleme başlattığı bilgisini verdi.

Papara, kullanıcılarına gönderdiği e-posta mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Papara olarak, tüm kullanıcılarımızın güvenliğini sağlamak ve finansal sistemin şeffaflığını korumak üzere ekiplerimiz inceleme süreci başlattı. Kontrol süreci boyunca hesabına giriş yapmaya devam edebilirsin ancak geçici olarak bakiyeni kullanamayacak, hesabında işlemler yapamayacaksın."

Yapılan açıklamanın ardından Papara ekipleri, her kullanıcı hesabını ayrı ayrı değerlendirme altına aldı. Bu bağlamda papara kullanıcıların hesap hareketleri detaylı şekilde incelenmektedir.

PAPARA'DA HANGİ HESAPLAR BLOKE EDİLDİ?

Papara, hesabı olanlara inceleme başlatıldı. Bu süreçte kullanıcıların günlük işlem limitleri 10 bin Türk Lirası olarak belirlendi. Son olarak TMSF'nin kayyım olarak atandığı Papara'da kullanıcıları hesapları bloke edildiği duyuruldu.

Artırılan limitler şu kategorilerde uygulanıyor:

Kendi bankasından Papara hesabına para yatırma işlemleri günlük 10 bin lira, Papara hesabından kendi bankasına para gönderme ve ATM’den nakit çekme işlemleri günlük 10 bin lira, Papara Card ile alışveriş ve hesaplar arası transfer işlemleri günlük 10 bin lira olarak belirlendi.