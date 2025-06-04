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Yasa dışı bahis operasyonu ile Papara'ya kayyım atanmıştı! Fenerbahçe'den sponsorluk açıklaması

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Yasa dışı bahis operasyonu ile Papara&#039;ya kayyım atanmıştı! Fenerbahçe&#039;den sponsorluk açıklaması
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Papara'ya "yasa dışı bahis" operasyonu düzenlenmişti. Fenerbahçe Kulübü, kayyım atanan şirket ile olan sözleşmesini karşılıklı anlaşarak feshettiğini duyurdu.

Yasa dışı bahis para trafiğine ön ayak olduğu ve yasa dışı bahis örgütlerinin para transferlerini Papara üzerinden gerçekleştirdiği iddiasıyla "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak", "kurulan örgüte üye olmak", "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklamak" ve "Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet" suçlarından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatılmıştı.

Yasa dışı bahis operasyonu ile Papara'ya kayyım atanmıştı! Fenerbahçe'den sponsorluk açıklaması - 1. Resim

Şirketin sahibi Ahmed Faruk Karslı'nın da aralarında bulunduğu 11 şüpheli tutuklanmıştı. Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'nun (TMSF) kayyım olarak atandığı Papara'da kullanıcıları hesapları bloke edilmişti.

FENERBAHÇE: ANLAŞMA SONLANDIRILDI

Sarı-lacivertli kulüpten "Kamuoyunun bilgisine" başlığıyla yapılan açıklama şöyle:

"Fenerbahçe Spor Kulübü ve diğer iştiraklerimiz ile finansal teknoloji şirketi Papara arasında yürütülmekte olan sponsorluk iş birliği, yapılan görüşmeler neticesinde karşılıklı olarak anlaşmaya varılıp sonlandırılmıştır. Kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarız." 

BEŞİKTAŞ, FENERBAHÇE VE TRABZONSPOR'A SPONSOR OLMUŞTU

Papara, kurulduğu 2016 yılından bu yana Türkiye’de spor, eğlence ve teknoloji alanlarında çeşitli sponsorluklarla adını duyurmuştu. 2024-2025 sezonunda Fenerbahçe Petrol Ofisi Kadın Futbol Takımı’nın forma kol sponsoru olan Papara, Trabzonspor’un göğüs sponsorluğunu üstlenerek, bordo-mavili takımın maçlarını oynadığı stadın isim hakkını almıştı. Ayrıca Beşiktaş’ın çeşitli branşlarında da sponsorluk anlaşmalarıyla yer almıştı. Yasa dışı bahis operasyonu sonrası Papara’nın sponsorlukları sosyal medyada tartışma konusu olmuştu.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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