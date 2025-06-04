Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Spor > Fenerbahçe'de bir ayrılık daha! Sözleşmesi feshedildi, TFF'ye bildirildi

Fenerbahçe'de bir ayrılık daha! Sözleşmesi feshedildi, TFF'ye bildirildi

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Fenerbahçe&#039;de bir ayrılık daha! Sözleşmesi feshedildi, TFF&#039;ye bildirildi
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Şampiyonluğu Galatasaray'a kaptıran ve sezonu kupasız tamamlayan Fenerbahçe'de yaprak dökümü devam ediyor. Sarı-lacivertli kulüp, Sırp futbolcu Filip Kostic'in 30 Haziran 2025 tarihinde bitecek olan mukavelesinin feshedildiğini Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) resmen bildirdi.

Edin Dzeko ve Dusan Tadic'in ardından Filip Kostic de Fenerbahçe'den ayrıldı. Sarı-lacivertli kulüp, 32 yaşındaki oyuncunun 30 Haziran'da bitecek kiralık kontratının karşılıklı anlaşmayla feshedildiğini TFF'ye bildirdi.

Fenerbahçe'de bir ayrılık daha! Sözleşmesi feshedildi, TFF'ye bildirildi - 1. Resim

SON MAÇTA VEDA ETMİŞTİ

Süper Lig'in son haftasında 2-1 kazandıkları Konyaspor karşılaşmasının ardından açıklama yapan Kostic, "Sezon sona erdi. Netice itibariyle bakarsak, gerçekten üzgünüz. Fenerbahçe'ye şampiyonluk için gelmiştim. Bu camianın, takımın bir parçası olduğum için mutlu hissediyorum. Fenerbahçe taraftarını görmek ve birlikte oynamak benim için harika hisler barındırdı. Onları da anlıyorum. Kaçan şampiyonluk nedeniyle bizlerde de hayal kırıklığı var" ifadelerini kullanmıştı.

Fenerbahçe'de bir ayrılık daha! Sözleşmesi feshedildi, TFF'ye bildirildi - 2. Resim

Deneyimli futbolcu, "Umarım Fenerbahçe gelecek yıl şampiyon olur, bunu hak ediyor. Fenerbahçe için en iyisini dilerim ve isterim. Juventus'a dönüp 2 hafta içinde Dünya Kupası'nda oynayacağım. Bu kulübün parçası olduğum için kendimi iyi ve mutlu hissettim. Umarım taraftarları mutlu etmişimdir" şeklinde konuşmuştu.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Arife günü noterler açık mı? Noter çalışma saatleri
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sergen Yalçın'ın 'şampiyonluk' iddiası gündem oldu: Solskjaer uzayda falan mı yaşıyor! - Spor"Solskjaer uzayda falan mı yaşıyor!"Bülent Uslu'dan dikkat çeken yorum: Masuaku ile masaya oturan masadan kalkamaz! - SporBülent Uslu'dan dikkat çeken yorum: Masuaku ile masaya oturan masadan kalkamaz!Konya'da ailesine küfür edilmişti! Abdülkerim Bardakcı: Bunları hiç hak etmiyorum - SporAilesine küfür! G.Saraylı yıldızın isyanı: Hiç hak etmiyorumFenerbahçe'de yeni dönem resmen başladı! Mario Branco gitti, sportif direktör belli oldu - SporF.Bahçe'de yeni dönem başladı! Sportif direktör belli olduAcun Ilıcalı canlı yayında transfer teklifini duyurdu: 35 milyon euro! - SporAcun Ilıcalı canlı yayında teklifi duyurdu: 35 milyon euro!Galatasaraylıları heyecanlandıran Osimhen açıklaması! Dursun Özbek tarih bile verdi - SporÇılgın transfer için tarih bile verdi
Sonraki Haber Yükleniyor...