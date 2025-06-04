Fenerbahçe'de bir ayrılık daha! Sözleşmesi feshedildi, TFF'ye bildirildi

Şampiyonluğu Galatasaray'a kaptıran ve sezonu kupasız tamamlayan Fenerbahçe'de yaprak dökümü devam ediyor. Sarı-lacivertli kulüp, Sırp futbolcu Filip Kostic'in 30 Haziran 2025 tarihinde bitecek olan mukavelesinin feshedildiğini Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) resmen bildirdi.

Edin Dzeko ve Dusan Tadic'in ardından Filip Kostic de Fenerbahçe'den ayrıldı. Sarı-lacivertli kulüp, 32 yaşındaki oyuncunun 30 Haziran'da bitecek kiralık kontratının karşılıklı anlaşmayla feshedildiğini TFF'ye bildirdi.

SON MAÇTA VEDA ETMİŞTİ

Süper Lig'in son haftasında 2-1 kazandıkları Konyaspor karşılaşmasının ardından açıklama yapan Kostic, "Sezon sona erdi. Netice itibariyle bakarsak, gerçekten üzgünüz. Fenerbahçe'ye şampiyonluk için gelmiştim. Bu camianın, takımın bir parçası olduğum için mutlu hissediyorum. Fenerbahçe taraftarını görmek ve birlikte oynamak benim için harika hisler barındırdı. Onları da anlıyorum. Kaçan şampiyonluk nedeniyle bizlerde de hayal kırıklığı var" ifadelerini kullanmıştı.

Deneyimli futbolcu, "Umarım Fenerbahçe gelecek yıl şampiyon olur, bunu hak ediyor. Fenerbahçe için en iyisini dilerim ve isterim. Juventus'a dönüp 2 hafta içinde Dünya Kupası'nda oynayacağım. Bu kulübün parçası olduğum için kendimi iyi ve mutlu hissettim. Umarım taraftarları mutlu etmişimdir" şeklinde konuşmuştu.