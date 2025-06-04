Fenerbahçe'de yeni dönem resmen başladı! Mario Branco gitti, sportif direktör belli oldu

Şampiyonluğu Galatasaray'a kaptıran Fenerbahçe'de; futbol takımının kadro planlamasından transfer süreçlerine, sezon içi organizasyonların yönetiminden teknik yapının şekillendirilmesine kadar birçok alanda sorumlu olan sportif direktör Mario Branco ile yollar ayrılmıştı. 3 sezon sonra göreve veda eden Portekizli futbol adamından boşalan koltuğa, 30 yaşındaki Almanya doğumlu yönetici Devin Özek oturdu.

Fenerbahçe'de kupasız sonuçlanan 2024-2025 sezonunun ardından bir dönem sona ermişti. Başarısızlığın faturası Mario Branco'ya kesilmiş, Portekizli futbol adamıyla yollar ayrılmıştı.

HT Spor'un haberine göre; Fenerbahçe'de yeni futbol direktörü belli oldu. Fenerbahçe'de Mario Branco'dan boşalan sportif direktörlük görevine, son olarak Bayer Leverkusen'de görev alan Devin Özek getirildi.

AYRILIK RESMEN DUYURULMUŞTU

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "14 Haziran 2022 tarihinde Futbol Operasyonu Direktörü olarak Fenerbahçe Spor Kulübü bünyesine katılan, 1 Temmuz 2023 tarihinden itibaren ise sportif direktörlük görevini üstlenen Sayın Mario Branco ile yollarımız ayrılmıştır" denilmişti.

Branco'ya hizmetleri için teşekkür edilen açıklama, şu ifadelerle tamamlanmıştı:

"Sayın Branco, görev süresi boyunca 2023–2024 ve 2024–2025 sezonlarında Futbol A Takımımızın kadro planlamasından transfer süreçlerine, sezon içi organizasyonların yönetiminden teknik yapının şekillendirilmesine kadar birçok alanda futbol şubemize önemli katkılarda bulunmuştur. Kendisine kulübümüze sunduğu hizmetler için teşekkür ediyor, kariyerinin yeni döneminde sağlık, mutluluk ve başarılar dileriz."

DEVİN ÖZEK KİMDİR?

2017 yılında Simon Rolfes'in sahibi olduğu Rolfes & Elsässer şirketinde Scout ve Futbol Kariyeri Yöneticisi olarak işe başladı. 2021'de Alman futbol kulübü Bayer Leverkusen'de görev aldı. İlk olarak Scout olarak başladı, daha sonra Futbol Şubesinde Uluslararası İlişkiler Sorumlusu oldu.

2022 yazında Leverkusen'in Sportif Direktörü Simon Rolfes'in yanında Yardımcı Direktör olarak göreve başladı. Alman basınında, Bayer Leverkusen'in teknik direktörü olarak Xabi Alonso'nun atanmasında etkili olduğu öne sürüldü. Grimaldo ve Boniface'in transferlerinde ve Moussa Diaby'nin Aston Villa'ya satışında da aktif bir rol oynadı.

Devin Özek, UEFA B Lisansına sahiptir. Türkçe, Almanca ve İngilizce dillerini akıcı bir şekilde konuşabilmektedir.