Eski yıldızdan olay sözler! Fenerbahçe'yi yerden yere vurdu, o teknik direktörü hedef aldı

Fenerbahçe'de 2018-19 sezonunda forma giyen Cezayirli Yassine Benzia, sarı-lacivertlilerle ilgili olay açıklamalarda bulundu. Teknik direktör Philip Cocu sonrası Ersun Yanal ile çalıştığı dönemden bahseden Benzia, "Yanal gelir gelmez beni biraz geriye çekti. Bu adamın kararı benim Türkiye ve Fenerbahçe kariyerimi alt üst etti." dedi. Benzia, Fenerbahçe'nin felsefesi olmadığına ve her sene sayısız oyuncu değiştirdiklerine de dikkat çekti.

Süper Lig'de bir dönem Fenerbahçe ve Hatayspor formalarını terleten ve Ocak 2023'ten beri kariyerini Azerbaycan'ın Karabağ takımında sürdüren Yassine Benzia, sarı-lacivertli takımdaki günlerine ilişkin çok konuşulacak açıklamalarda bulundu.

Azerbaycan basınına röportaj veren Benzia, 2018-19 sezonunda kiralık olarak forma giydiği Fenerbahçe'de işlerin neden yolunda gitmediğinin sorulması üzerine dönemin teknik direktörü Ersun Yanal'ın kendisini istemediğini söyledi.

Fenerbahçe'ye gittiği dönemde teknik direktörün Phillip Cocu olduğunu söyleyen Benzia, 7-8 maç kadar iyi oynadığını, özellikle Beşiktaş'a karşı performansının çok konuşulduğunu söyledi.

Cocu sonrası göreve Ersun Yanal'ın getirildiğini belirten Benzia, şunları söyledi:

"YANAL'IN KARARI KARİYERİMİ ALT ÜST ETTİ" "Yanal gelir gelmez beni biraz geriye çekti, yani beni 6 numarada oynatmaya başladı. Kış tatilinden sonra beni genelde takımdan uzak tuttu, dahası 'Sen burada kiralık oynuyorsun, ben kiralık oyuncu istemiyorum' dedi. Bu adamın kararı benim Türkiye ve Fenerbahçe kariyerimi alt üst etti. 6 ay tek başıma antrenman yapmak zorunda kaldım. Bana bunun için maaş bile vermediler."

Fenerbahçe'nin 2013-14 sezonundan beri şampiyon olamadığının hatırlatılarak "Sizce bu takımın sorunları neler?" şeklinde bir soru sorulması üzerine Cezayirli futbolcu çok konuşulacak bir cevap verdi. Benzia şu ifadeleri kullandı:

"FENERBAHÇE'NİN BİR FELSEFESİ YOK" "Bana göre Fenerbahçe'nin bir felsefesi yok. Her sezon sayısız oyuncu değiştiriyorlar. O zamanlar kulübün böyle bir politikasından muzdarip olan tek kişi ben değildim. İşinizi düzgün yapmazsanız sonuçlar aynı olur."

FENERBAHÇE'DE 20 MAÇTA FORMA GİYDİ

Yassine Benzia, 2018-19 sezonunda Lille'den kiralık olarak geldiği Fenerbahçe'de 20 maçta forma giydi ve 2 asist yaptı. 30 yaşındaki oyuncu, Karabağ'da geçirdiği bu sezonda ise 50 maçta 12 gol, 10 asistlik performans sergiledi.