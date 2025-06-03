Dominik Livakovic kararını açıkladı: Fenerbahçe'de kalacak mı?

Fenerbahçe'nin Ağustos 2023'te 5 yıllık sözleşme imzaladığı Hırvat file bekçisi Dominik Livakovic, sarı-lacivertli takımdan ayrılacağı iddiasıyla spor gündeminde yer alıyor. Ülke basınına röportaj veren deneyimli kaleci, geleceğiyle ilgili konuştu.

Süper Lig'de şampiyonluğu Galatasaray'a kaptıran ve sezonu kupasız kapatan Jose Mourinho önetimindeki Fenerbahçe'de tecrübeli kaleci Dominik Livakovic, merak konusu olan geleceğiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

"11 YILDIR ŞAMPİYON OLAMAMA GERÇEĞİNİ KABUL ETMEK ZOR"

Hırvat basınında Sportske'ye röportaj veren 30 yaşındaki kaleci, "Hepimiz hayal kırıklığına uğradık çünkü üst üste 4'üncü sezon ligi ikinci bitirdik. Fenerbahçe büyük bir kulüp, 30 milyondan fazla taraftarı var. 2014'ten beri şampiyon olamama gerçeğini kabul etmek zor" dedi.

"ÜZERİME DÜŞENİ YAPACAĞIM"

Yeni sezon hedefinden bahseden Livakovic, "Fenerbahçe için her sezon şampiyonluk önceliktir. Kendi adıma söyleyebileceğim tek şey, bir sonraki hazırlıkların başından itibaren görevimi en iyi şekilde yerine getirmek ve Fenerbahçe'nin yeni sezona en iyi şekilde başlamasını sağlamak için üzerime düşeni yapacağım" ifadelerini kullandı.

"HER ŞEYE KULÜP KARAR VERİR"

Sözleşmesinin devam ettiğini vurgulayan Hırvat file bekçici, "Şu anda tek kesinlik 2028 yılına kadar süren bir sözleşmem olması ve Fenerbahçe'deki kariyerime devam etmeye odaklanmış olmam. Somut bir teklif olursa, kulüp bana söyler. Her şeye onlar karar verir ve sonra muhtemelen tartışılır. Bunlar sadece teoriler ve ben bunların yükü altında değilim" şeklinde konuştu.