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Fenerbahçe'nin Amara Diouf transferinin perde arkasından 'vasiyet' çıktı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe, Senegalli genç yetenek Amara Diouf ile anlaşmaya vardı. Avrupa'nın birçok büyük kulübünü peşine takan genç ismin, sarı lacivertlileri tercih etmesinin altındaki sebebin ise babasını vasiyeti olduğu ileri sürüldü. İşte detaylar...

Fenerbahçe, Jose Mourinho yönetiminde büyük umutlarla başladığı sezonu hayal kırıklığıyla kapattı. Hiçbir kulvarda kupaya ulaşamayan sarı lacivertliler, ligi ikinci sırada bitirerek Avrupa'ya gitme şansını elinde tuttu.

Gelecek sezon da yola Portekizli teknik adamla devam etme kararı alan Fenerbahçe, kadrosunu hem yıldız isimlerle doldurmak hem de geleceğe yatırım yapmak istiyor. Bu kapsamda 16 yaşındaki Senegalli genç yetenek Amara Diouf ile anlaşmaya varan sarı lacivertlilerin bu transferinin perde arkasında ilginç bir gerçek olduğu ileri sürüldü.

Fenerbahçe'nin Amara Diouf transferinin perde arkasından 'vasiyet' çıktı - 1. Resim

BABASI JUVENTUS'U REDDETTİ

Senegal'in Generation Foot takımında forma giyen Diouf, Avrupa'nın önemli kulüplerinin de radarındaydı. Genç futbolcu Real Madrid, Barcelona, Chelsea ve Juventus'un gözlemcileri tarafından takip ediliyordu.

Sabah Gazetesi'nin haberine göre; müslüman olan Amara'ya ilk ciddi teklif ise henüz 14 yaşındayken Juventus'tan geldi. Ancak futbolcunun babası Ady Diouf, oğlunun İslami değerleri daha iyi öğrenmesi ve bu ülkenin dinine uygun olmaması nedeniyle teklifi reddetti.

Fenerbahçe'nin Amara Diouf transferinin perde arkasından 'vasiyet' çıktı - 2. Resim

VASİYETİ YERİNE GETİRMEK İÇİN...

Haber detayında, geçtiğimiz aralık ayında babasını kaybeden Diouf için Fenerbahçe'den ara transfer döneminde 1.5 milyon euroluk bir teklif geldiği belirtilirken, kulübünün bu öneriyi geri çevirdiği kaydedildi.

Sezonun tamamlanmasının ardından genç yetenek için yeniden harekete geçen sarı lacivertliler, bir teklif daha yaptı. Babasının vasiyetini yerine getirmek isteyene Diouf, Türkiye'nin dinine uygun olmasını göz önüne alarak Fenerbahçe'den gelen teklifi kabul etti. 

17 yaşına girmesine 5 gün kalan Amara Diouf, bir yıl sonra takıma katılacak.

Fenerbahçe'nin Amara Diouf transferinin perde arkasından 'vasiyet' çıktı - 3. Resim

OSİMHEN'İ SOLLAMIŞTI

Gerçek mevkii sol kanat olan Amara Diouf, sağ ayağını kullanıyor ve hem sağ kanatta hem de santrfor pozisyonlarında oynayabiliyor.

15 yaş 94 günlükken millî formayı sırtına geçirerek Senegal tarihinin rekorunu kıran genç Amara Diouf, 2023 Afrika U17’de ise attığı 5 golle Osimhen’in dört gollük rekorunu tarihe gömerek altın ayakkabıyı kazanmıştı.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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