Fenerbahçe'de Mario Branco dönemi sona erdi! Resmi açıklama geldi

Fenerbahçe, Sportif Direktör Mario Branco ile yollarını ayırdığını duyurdu. Portekizli futbol adamına teşekkür eden kulüp, yeni dönemde başarılar diledi.

Fenerbahçe'de bir ayrılık daha yaşandı. Sarı-lacivertli kulüp, Sportif Direktör Mario Branco ile yollarını resmen ayırdığını açıkladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "14 Haziran 2022 tarihinde Futbol Operasyonu Direktörü olarak Fenerbahçe Spor Kulübü bünyesine katılan, 1 Temmuz 2023 tarihinden itibaren ise sportif direktörlük görevini üstlenen Sayın Mario Branco ile yollarımız ayrılmıştır." denildi.

Branco'ya hizmetleri için teşekkür edilen açıklama, şu ifadelerle tamamlandı: