Fenerbahçe Beko transferde vites yükseltti! Micic, Exum ve Yabusele harekatı

THY EuroLeague şampiyonu Fenerbahçe Beko, yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendirmek için harekete geçti. Sarı-lacivertliler, Vasilije Micic, Dante Exum ve Guerschon Yabusele için temaslarını sürdürüyor.

THY EuroLeague'in son şampiyonu Fenerbahçe Beko, yeni sezon için transfer planlamasına hız verdi. Sarı-lacivertliler, sezon içinde Paris Basketball'un şutör uzun forveti Mikael Jantunen'i kadrosuna katarken, kadroya yıldız takviyeleri yapmak için düğmeye bastı.

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AVRUPA'YA DÖNECEK

Fenerbahçe Beko'nun radarındaki en önemli isimlerin başında NBA'den Avrupa'ya dönmesi beklenen Vasilije Micic geliyor. 5 milyon euro maaş beklentisi olan Micic, Avrupa kulüplerinden bu seviyede bir teklif alamazken, sarı-lacivertliler oyuncuyu kadroya katmak için yakın pres uyguluyor.

JASİKEVİCİUS'UN ÖZEL İSTEĞİ

Öte yandan Marko Guduric'in Milano'dan yıllık 2,7 milyon eurodan 3 sezonluk teklif alması sonrası Fenerbahçe, alternatif planları devreye soktu. İlk hedef, NBA'de Dallas Mavericks forması giyen ve daha önce Barcelona ile Partizan'da EuroLeague tecrübesi bulunan Dante Exum. Exum'un, Fenerbahçe Beko'nun başantrenörü Sarunas Jasikevicius'un özel isteğiyle listeye alındığı ifade ediliyor.

Sarı-lacivertliler, Dyshawn Pierre'in ayrılığı sonrası güçlü bir 4 numara transferi için de harekete geçti. Real Madrid'in yıldızı Guerschon Yabusele, Fenerbahçe'nin ilk tercihi olarak öne çıkıyor. Yabusele'nin, Jasikevicius'un kurmak istediği Fenerbahçe kadrosunda kilit bir parça olacağı belirtildi.

KONTRATLARININ BİTMESİ BEKLENİYOR

Fenerbahçe Beko, Micic, Exum ve Yabusele transferlerinde haziran sonunda NBA kontratlarının bitmesini beklerken, resmi adımlar için sürecin netleşmesini bekliyor. Öte yandan Biberovic ve Hayes-Davis'in muhtemel NBA transferleriyle ilgili belirsizlik sürerken, Khem Birch'in ayrılığı sonrası pivot bölgesine de yıldız bir takviye için çalışmalar devam ediyor.