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Fenerbahçe'den golcü hamlesi! Mitrovic Avrupa'ya dönmek istiyor

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Fenerbahçe&#039;den golcü hamlesi! Mitrovic Avrupa&#039;ya dönmek istiyor
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe, Dzeko ve En-Nesyri sonrası forvet hattına Aleksandar Mitrovic'i transfer etmek için kolları sıvadı. Sarı-lacivertliler, 20 milyon euronun üzerinde bir teklifle Suudi ekibi Al-Hilal'e resmi teklif yapmaya hazırlanıyor.

Yeni sezonda şampiyonluk hedefleyen Fenerbahçe, forvet hattında büyük bir değişime hazırlanıyor. Edin Dzeko'yla yollarını ayıran, Youssef En-Nesyri'yi de satış listesine koyan sarı-lacivertliler, golcü transferinde hedefini dünyaca ünlü bir isme çevirdi.

Fenerbahçe'den golcü hamlesi! Mitrovic Avrupa'ya dönmek istiyor - 1. Resim

AVRUPA'YA DÖNMEK İSTİYOR

Fenerbahçe, Al-Hilal'in yıldız forveti Aleksandar Mitrovic için düğmeye bastı. Geçtiğimiz sezon Suudi ekibine 52 milyon 600 bin euro bonservis bedeliyle transfer olan Sırp golcü, yeniden Avrupa'ya dönmek istiyor.

Fenerbahçe'den golcü hamlesi! Mitrovic Avrupa'ya dönmek istiyor - 2. Resim

Fenerbahçe, 30 yaşındaki yıldız golcü için 20 milyon euronun üzerinde bir teklifle Al-Hilal'in kapısını çalmaya hazırlanıyor. Al Hilal ile 36 maçta forma giyen yıldız golcü, 28 gol ve 7 asistlik performans sergiledi. 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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