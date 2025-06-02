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Balkan ekibi dağıldı, yeni dönem yolda! Fenerbahçe 2008 yılına dönüyor

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Balkan ekibi dağıldı, yeni dönem yolda! Fenerbahçe 2008 yılına dönüyor
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Dzeko ve Tadic'in ardından Kostic ile Skriniar da Fenerbahçe'ye veda etti. Livakovic, Szymanski, Amrabat ve En-Nesyri de takımdan ayrılmaya hazırlanıyor. Sarı lacivertliler, 'balkan modeli'ni terk edip 'Güney Amerika ekolü'ne dönmeyi planlıyor.

Sezonu kupasız tamamlayan Fenerbahçe'de transfer dönemi oldukça hareketli geçecek. Kadroda büyük revizyona gidecek olan sarı lacivertlilerde ilk vedalar, Dzeko ve Tadic'ten geldi. Başarılı iki isim, tepkiler nedeniyle son maça çıkmadan kulübe veda etti.

Bu iki oyuncu önderliğinde kurulan 'Balkan grubu' da şimdilik son bulmuş oldu.

DÖRT İSİM DAHA YOLCU

Kiralık sözleşmeleri biten Kostic ve Skriniar da Fenerbahçe'ye 'iyi şans' dileyerek takıma veda etti. Hırvat file bekçisi Dominik Livakovic ise menajeri aracılığıyla ayrılmak istediğini söyleyip kulüpten 'kolaylık' talebinde bulundu.

Bu sezon en çok tepki gören isimlerden olan Szymanski de takımda kalmak istemediğini bildirdi.

Balkan ekibi dağıldı, yeni dönem yolda! Fenerbahçe 2008 yılına dönüyor - 1. Resim

AMRABAT VE NESYRİ DE...

Akşam'ın haberine göre; Sofyan Amrabat ve Youssef En-Nesyri'nin durumu henüz belirsiz. Yabancı kontenjanı büyük oranda açılacak olan Fenerbahçe, 2008 dönemindeki gibi Güney Amerika formülüne dönmeyi düşünüyor.

Ayrıca Afrika bölgesinden gençler takibe alındı. Ancak bu yapılanmanın tamamlanabilmesi için Başkan Ali Koç'un seçimdeki akıbetinin netleşmesi gerekiyır.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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