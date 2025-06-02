Fenerbahçe transferi resmen duyurdu! Hande Baladın imzayı attı

Fenerbahçe Medicana Kadın Voleybol Takımı, yeni sezon planlaması kapsamında milli smaçör Hande Baladın'ı transfer ettiğini açıkladı.

Fenerbahçe Medicana Kadın Voleybol Takımı, milli smaçör Hande Baladın'ı transfer etti.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Hande Baladın'a ailemize hoş geldin diyor, çubuklu forma ile sonsuz başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Son olarak altyapısında yetiştiği Eczacıbaşı Dynavit'te mücadele eden 27 yaşındaki voleybolcu, Galatasaray ve Sarıyer Belediyespor formalarını da giydi.