Acun Ilıcalı canlı yayında transfer teklifini duyurdu: 35 milyon euro!

Kaynak: Türkiye Gazetesi 4 Haziran 2025 10:16 - Güncelleme: 4 Haziran 2025 10:21 - Güncelleme:

Fenerbahçe'nin performansıyla dikkat çeken Yusuf Akçiçek, Avrupa kulüpleri tarafından yakından takip ediliyor. Asbaşkan Acun Ilıcalı, katıldığı canlı yayında, güncel piyasa değeri 5,5 milyon euro olan genç savunma oyuncusuna gelen transfer teklifini açıkladı.

Galatasaray altyapısında 2016-2019 yılları arasında oynayan Yusuf Akçiçek, 2019'da Fenerbahçe altyapısına katıldı. Temmuz 2023'te sarı-lacivertli kulüple profesyonel sözleşme imzalayan genç stoper, bu sezon sergilediği performansla adından sıkça söz ettirdi. Fenerbahçe Kulübü Asbaşkanı, Avrupa devlerinin radarına giren Yusuf Akçiçek için gelen teklifi duyurdu. 20+15 MİLYON EURO TEKLİF Ekol TV canlı yayınında açıklamalarda bulunan Acun Ilıcalı, Yusuf Akçiçek'e 20 + 15 milyon euroluk transfer teklifi geldiğini açıkladı. 21 MAÇTA 2 GOL Akçiçek'in, Fenerbahçe ile 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. 19 yaşındaki savuna oyuncusu, bu sezon 21 maçta forma giydi. Yusuf Akçiçek, bu karşılaşmalarda 2 gol attı ve takım arkadaşlarına 1 asist yaptı. İlgili Haber Eski yıldızdan olay sözler! Fenerbahçe'yi yerden yere vurdu, o teknik direktörü hedef aldı

Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: Gökhan Karataş