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Papara kullananlar dikkat! Bloke edilen hesapların akıbeti belli oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Papara kullananlar dikkat! Bloke edilen hesapların akıbeti belli oldu
Ekonomi Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Papara Elektronik Para AŞ'nin "yasa dışı bahis" suçunun işlenmesini kolaylaştırdığı iddiasıyla başlatılan soruşturmada, TMSF kayyım olarak atanmıştı. İnceleme amacıyla kullanıcıların hesapları bloke edilirken Papara'dan sürece ilişkin yeni bir açıklama daha geldi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, yasa dışı bahis para trafiğine ön ayak olduğu ve yasa dışı bahis örgütlerinin para transferlerini Papara üzerinden gerçekleştirdiği iddiasıyla "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak", "kurulan örgüte üye olmak", "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklamak" ve "Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet" suçlarından soruşturma başlatılmıştı. 

HESAPLAR BLOKE EDİLDİ

İfadelerin ardından şirketin sahibi Ahmed Faruk Karslı'nın da aralarında bulunduğu 11 şüpheli tutuklanmıştı. TMSF'nin kayyım olarak atandığı Papara'da kullanıcıları hesapları dün bloke edildi. 

PAPARA'DAN AÇIKLAMA

Papara, bloke hesaplara ilişkin yeni bir yazılı açıklama yaptı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi: ''Papara Elektronik Para A.Ş., bir finansal ödeme kuruluşu olarak 6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun ve 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun başta olmak üzere ilgili mevzuat uyarınca sistemin güvenli bir şekilde işletilmesini sağlamak ve yasa dışı işlemleri tespit ederek bunları ilgili kurumlara raporlamakla sorumludur.

"ŞİRKETİN İŞLEMLERİNE LİMİTLER GETİRİLDİ"

Bilindiği üzere İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen yasa dışı bahis soruşturması kapsamında Şirketimize Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) kayyım olarak atanmış ve yeni Yönetim Kurulu oluşturulmuştur. Söz konusu soruşturma kapsamında, şüpheli işlemlerin tespit edilebilmesi için öncelikle mevzuatına tabi olduğumuz Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Şirketimizin işlemlerine limitler getirilmiştir.

"BLOKELER KADEMELİ OLARAK KALDIRILACAK"

Eş zamanlı olarak, yeni Yönetim tarafından Mali Suçları Araştırma Kurulu’nun (MASAK) talimatı ve koordinasyonu ile yapılan incelemeler kapsamında, şüpheli olduğu tespit edilen bir kısım hesaplara geçici bloke uygulanmıştır. Geçici olarak bloke konulan hesaplar detaylı olarak incelenmekte olup soruşturma konusu ile ilişkili olmadığı belirlenen hesaplardaki blokeler kademeli olarak kaldırılacak, şüpheli hesaplar mevzuat kapsamında ilgili kurumlara raporlanacaktır.

Devlet kurumlarının koordinasyonu ve denetiminde yürütülen bu süreçte, hiçbir suistimale göz yumulmadan, aynı zamanda hiçbir kullanıcının mağdur edilmemesi için azami özen gösterilmektedir. Sürecin en kısa sürede tamamlanması ve tüm kullanıcılarımızın finansal hizmetlere kesintisiz şekilde erişebilmesi için yoğun bir şekilde çalışılmaktadır. Gelişmeler oldukça şeffaf biçimde paylaşım sürdürülecektir.''

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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