Papara para transferi ne zaman açılacak, Papara düzeldi mi? Papara son durum

Papara kullanıcıları uzun süredir devam eden işlem engeli nedeniyle para transferlerinin ne zaman yeniden aktif olacağını merak ediyor. Yasa dışı bahis soruşturması kapsamında Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’nun (TMSF) yönetimine devredilen Papara’da işlemler geçici olarak durdurulmuştu. Papara para transferi ne zaman açılacak, Papara düzeldi mi merak ediliyor.

PAPARA PARA TRANSFERİ NE ZAMAN AÇILACAK?

Papara kullanıcıları, uygulamada uzun süredir devam eden işlem kısıtlamaları nedeniyle para transferlerinin ne zaman yeniden aktif olacağını merak ediyor. Yasa dışı bahis soruşturması kapsamında Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından yönetilen Papara’da, işlemler geçici olarak durduruldu ve durdurma milyonlarca kullanıcının ödemelerini gerçekleştirmesini engelledi.

Papara’dan yapılan son açıklamalarda, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ile koordineli olarak çalışmaların sürdüğü, teknik iyileştirmelerin devam ettiği belirtildi. Günlük işlem limitlerinin geçici olarak uygulanmaya devam edeceği duyurulurken, transferlerin ne zaman tamamen açılacağına dair kesin bir tarih henüz verilmedi.

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PAPARA DÜZELDİ Mİ?

Papara uygulamasındaki aksaklıklar, yasa dışı bahis soruşturmasının ardından ortaya çıkan kayyum atanmasıyla beraber yaşandı. Bu süreçte kullanıcıların finansal işlemlerine getirilen kısıtlamalar kademeli olarak kaldırılmaya başlandı ancak tam anlamıyla sistemin eski işleyişine dönmediği görüldü.

Papara yaptığı açıklamada fonların bankalardaki koruma hesaplarında güvence altında olduğunu vurguladı ve kullanıcıların mağduriyet yaşamaması için çalışmaların sürdüğünü bildirdi. Ayrıca ödeme işlemlerine getirilen günlük limitlerin TCMB kararıyla geçici olarak uygulandığı, teknik altyapı iyileştirmelerinin devam ettiği aktarıldı.

PAPARA'DAN PARA ÇEKİLİYOR MU?

Papara üzerinden para çekme işlemleri, yeni uygulanan günlük limitler çerçevesinde gerçekleştirilebiliyor. Şirket tarafından yapılan bilgilendirmeye göre, kullanıcılar kendi hesapları arasında ve ATM’lerden Papara Kartlarıyla günlük 5 bin TL’ye kadar para çekebiliyor ya da transfer yapabiliyor.

PAPARA'DAN AÇIKLAMA GELDİ