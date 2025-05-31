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Papara düzeldi mi, kullanılıyor mu? 31 Mayıs Papara güncel durum merak konusu!

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Papara düzeldi mi, kullanılıyor mu? 31 Mayıs Papara güncel durum merak konusu!
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Papara 31 Mayıs 2025 sabahı itibarıyla kullanıcıların erişim sıkıntıları gündemde. Uygulamaya girmeye çalışan birçok kişi, açılış ekranında “İçerikler yüklenirken bir hata oluştu” mesajıyla karşılaşırken, sosyal medya platformlarında Papara’ya dair birçok iddia gündeme geldi. Papara düzeldi mi, kullanılıyor mu soruları ise kullanıcılar tarafından araştırılıyor.

PAPARA DÜZELDİ Mİ?

Papara’da 31 Mayıs 2025 günü yaşanan erişim sorunları gündemdeki yerini koruyor. Kullanıcılar, sabah saatlerinden itibaren hesaplarına erişim sağlayamadıklarını belirtti.

Papara'ya girişte “İçerikler yüklenirken bir hata oluştu” uyarısıyla karşılaştıklarını dile getirmişti. Sürecin ardından gelen açıklamalarla birlikte sistem üzerindeki kısıtlamaların teknik çalışmalarla bağlantılı olduğu ve geçici olduğu ifade edildi.

Papara düzeldi mi, kullanılıyor mu? 31 Mayıs Papara güncel durum merak konusu! - 1. Resim

PAPARA KULLANILIYOR MU?

Papara’da yaşanan gelişmelerin ardından kullanıcılar uygulamanın hala aktif olup olmadığını sorguluyor. Papara’dan yapılan açıklamalarda, ödeme işlemlerine geçici süreliğine günlük limitler getirildiği ve altyapı çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

Papara tamamen kapatılmadı ancak belirli kısıtlamalarla hizmet vermeye devam edecek. Uygulamayı kullanan bazı kullanıcılar bakiye görüntüleyebildiklerini ya da sınırlı işlemler yapabildiklerini aktardı.

Papara düzeldi mi, kullanılıyor mu? 31 Mayıs Papara güncel durum merak konusu! - 2. Resim

PAPARA ÇÖKTÜ MÜ, NEDEN AÇILMIYOR?

Edinilen bilgilere göre, Papara Elektronik Para AŞ hakkında, yasa dışı bahis faaliyetlerine aracılık edildiği şüphesiyle bir operasyon düzenlendi. Bu süreçte Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’nun (TMSF) kuruma kayyum olarak atanmasına karar verildi.

Yaşanan gelişmeler sonrasında, hem teknik düzenlemeler hem de güvenlik temelli kısıtlamalar nedeniyle uygulamaya girişte sistemsel hatalar meydana geldi.

Yetkili kurumlar kullanıcı varlıklarının güvence altında olduğunu belirtirken, erişim sorunlarının geçici olduğunu vurguluyor.

Papara düzeldi mi, kullanılıyor mu? 31 Mayıs Papara güncel durum merak konusu! - 3. Resim

PAPARA YASAKLANDI MI?

Kamuoyunda sıkça dile getirilen “Papara kapatıldı mı, yasaklandı mı?” sorusu, yaşanan gelişmelerin ardından netlik kazandı. Papara uygulaması tamamen yasaklanmadı. TMSF’nin kayyum olarak atanmasının ardından bazı düzenleyici önlemler devreye alındı.

Kullanıcı işlemlerine geçici limitler getirildiği ve teknik altyapının kontrol altına alındığı bildirildi. 6493 sayılı Kanun gereği, kullanıcı fonlarının banka hesaplarında güvence altında olduğu da hem Papara hem de Merkez Bankası tarafından vurgulandı.

Papara’nın tamamen yasaklandığına dair resmi bir açıklama bulunmazken, platformun yeniden tam erişim sağlayabilmesi için yürütülen teknik çalışmaların devam ettiği belirtiliyor.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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