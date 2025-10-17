Ortalama metrekare fiyatı 40 bin TL’ye dayandı! İşte en pahalı ve ucuz illerde son rakamlar…

TÜRKİYE GAZETESİ/Ö. Faruk Bingöl- Konut piyasasında hareketlilik devam ederken, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) tarafından dün açıklanan eylül ayı Konut Fiyat Endeksi (KFE) aylık bazda %1,7 yükseldi. KFE, eylülde yıllık bazda yüzde 32,2 artış gösterirken, bu dönemde fiyatlarda reel gerileme yüzde 0,8 gibi oldukça sınırlı bir seviyede gerçekleşti.

ORTALAMA METREKARE FİYATI

Bu arada Türkiye genelinde 2025’in üçüncü çeyrek döneminde ortalama konut metrekare fiyatı 39 bin 980 TL’yi buldu. Söz konusu rakam, 2024 yılında 33 bin 224 TL olmuştu. Böylece ortalama konut metrekare fiyatında 9 ayda gözlemlenen artış %20,33 olarak kayıtlara geçti.

EN PAHALI ŞEHİRLER

Elektronik Veri Dağıtım Sisteminde (EVDS) yer alan rakamlardan derlediğimiz bilgilere göre, 2025 yılının 3’üncü çeyrek döneminde ortalama konut metrekare fiyatı en yüksek şehirler şöyle:

1-Muğla: 73 bin 419 TL

2-İstanbul: 64 bin 271 TL

3-Antalya: 45 bin 980 TL

4-İzmir: 44 bin 267 TL

5-Çanakkale: 42 bin 209 TL

6-Aydın: 40 bin 776 TL

7-Balıkesir: 38 bin 862 TL

8-Edirne: 36 bin 599 TL

9-Ankara: 35 bin 838 TL

10-Bartın: 34 bin 951 TL

EN UCUZ ŞEHİRLER

Yine EVDS verilerine göre Haziran-Temmuz-Eylül 2025 döneminde ortalama konut metrekare fiyatı en düşük olan şehirler ise şunlar oldu:

1-Ağrı: 16 bin 632 TL

2-Mardin: 17 bin 422 TL

3-Adıyaman: 19 bin 684 TL

4-Siirt: 19 bin 746 TL

5-Şırnak: 20 bin 165 TL

6-Osmaniye: 20 bin 373 TL

7-Yozgat: 20 bin 716 TL

8-Bitlis: 20 bin 855 TL

9-Malatya: 20 bin 926 TL

10-Muş: 21 bin 008 TL

KONUT SATIŞLARI DA ARTIYOR

Öte yandan Türkiye İstatistik Kurumu, eylül ayına ilişkin konut satışı istatistiklerini dün açıklamıştı. Buna göre ülke genelinde geçen ay 150 bin 657 adet satış gerçekleşti. Satışlarda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 6,9’luk artış gözlemlendi.