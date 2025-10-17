TOKİ'nin indirim kampanyası bugün bitiyor!

TOKİ'den 2024 Haziran ayı sonuna kadar alınmış ev ve iş yerlerine yönelik yüzde 25 indirim kampanyasında sona yaklaşıldı. Kampanyaya başvurmak için bugün son gün. Borcunu ödeyip tapusunu hemen almak isteyenler bugün mesai bitimine kadar aracı bankalara başvuru yapabilecek.

TOKİ 500 bin sosyal konut projesi başvuruları ne zaman başlıyor?

▪️ İndirim kampanyasından, satışları 2024 yılı Haziran ayı sonuna kadar yapılan konut ve iş yerleri için yararlanılabiliyor.

▪️ Söz konusu konut ve iş yerleri için geri ödeme taksitlerinin de en geç 2024 yılı Haziran ayı sonuna kadar başlamış olması gerekiyor.

▪️ Ev ve iş yeri alıcılarının borç kapatmanın yapıldığı aya ait taksit ödemelerini yapılmış olması şart.

▪️ Geriye dönük taksit ve emlak vergisi borcunun bulunmaması da koşullar arasında yer alıyor. Ayrıca, taksit sayısı 12 ay ve daha az kalan konut ve iş yeri alıcıları indirim kampanyasına dahil olamıyor.