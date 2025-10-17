Sergen Yalçın'dan 'kaptanlık' kararı: Yıldız futbolcuya özel görev

Trendyol Süper Lig'in 9'uncu haftasında 18 Ekim Cumartesi günü Gençlerbirliği'ni konuk edecek Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın, karşılaşma öncesi yeni bir karar aldı.

SAHADA YENİ LİDERLER MERT VE ORKUN

Sözcü gazetesinde yer alan habere göre; 52 yaşındaki teknik adam, takım kaptanı Mert Günok'a destek olması amacıyla Orkun Kökçü'ye özel bir görev verdi. Yalçın, saha içindeki liderlerin Mert ve Orkun olduğunu futbolculara iletti.

Sergen Yalçın, Gençlerbirliği karşılaşması öncesi görüşme yaptığı iki oyuncudan, 90 dakika boyunca takım arkadaşlarını uyarmalarını istedi.