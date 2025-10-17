Galatasaray MCT- Fenerbahçe Beko basketbol maçı ne zaman, saat kaçta? Potada derbiye geri sayım!
Türkiye Basketbol Süper Ligi'nde 4. hafta heyecanı, Galatasaray MCT ile Fenerbahçe Beko arasındaki derbiye geri sayım başladı. Galatasaray - Fenerbahçe basketbol maçının tarihi, saati ve yayın kanalı futbolseverleri bekliyor.
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin dördüncü haftasında Galatasaray MCT, Fenerbahçe Beko'yu evinde ağırlayacak. İki ezeli rakibin kapışması, potadaki rekabeti kızıştırıyor.
GALATASARAY MCT - FENERBAHÇE BEKO BASKETBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Galatasaray MCT - Fenerbahçe Beko basketbol maçı, 19 Ekim 2025 Pazar günü saat 15:30'da başlayacak. Mücadele, Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanacak.
Galatasaray MCT son maçında Petkim Spor'u 80-75 yendi ve Fenerbahçe Beko ise Karşıyaka'yı 87-73 yendi.
GALATASARAY MCT - FENERBAHÇE BEKO BASKETBOL MAÇI HANGİ KANALDA?
Galatasaray MCT - Fenerbahe Beko maçı, beIN Sports 5 kanalından canlı yayınlanacak. Kanal, Süper Lig maçlarını düzenli olarak ekranlara taşıyor ve karşılaşma şifreli olarak izlenebilecek. beIN Sports 5, Digiturk 87 ve Kablo TV 242 numaralı kanallardan erişilebilirken, Türksat uydusu üzerinden de izlenebiliyor.
GALATASARAY MCT - FENERBAHÇE BEKO MAÇI NEREDE OYNANACAK?
Maç, İstanbul Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanacak. Galatasaray maçı öncesi Basketbol Avrupa Ligi'nin beşinci haftasında Fenerbahçe Beko, konuk ettiği Almanya'nın Bayern Münih ekibini 88-73 yenmişti.