Beşiktaş - Gençlerbirliği maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Muhtemel 11'ler belli oldu

Süper Lig'in 9. haftasında Beşiktaş-Gençlerbirliği ile karşı karşıya gelecek. Zirve yarışındaki iddiasını korumak isteyen siyah-beyazlı ekip mücadelesinden 3 puanla ayrılmak istiyor. Siyah-beyazlı ekip bu sezon çıktığı 7 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi alarak 13 puan kaydetti.

Milli ara sonrası karşılamlaya moralli başlayacak olan her iki takımında muhtemel 11'leri belli oldu. Peki Beşiktaş - Gençlerbirliği mücadelesi ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte maça dair tüm detaylar...

BEŞİKTAŞ - GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Süper Lig'in 9. haftasında 17:00'da oynanacak Beşiktaş - Gençlerbirliği maçı, Beşiktaş'ın ev sahipliğinde TÜPRAŞ Stadyumu'nda gerçekleşecek.

Karşılaşmada hakem Oğuzhan Çakır görev yapacak. Mücadele beIN Sports 2 ekranlarından canlı yayınlanacak.

BEŞİKTAŞ - GENÇLERBİRLİĞİ MAÇINDA İLK 11'LER BELLİ OLDU

Beşiktaş: Mert, Svensson, Djalo, Emirhan, Rıdvan, Ndidi, Orkun, Cerny, Rafa, Cengiz, Abraham.

Gençlerbirliği: Erhan, Thalisson, Zuzek, Goutas, Pedro, Abdürrahim, Onyekuru, Göktan, Bashiru, Oğulcan, Niang.