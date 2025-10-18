Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Haberler > Haberler > Beşiktaş - Gençlerbirliği maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Muhtemel 11'ler belli oldu

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Beşiktaş - Gençlerbirliği maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Muhtemel 11&#039;ler belli oldu
Süper Lig'in 9. haftasında Beşiktaş, Gençlerbirliği'ni ağırlıyor. Sergen Yalçın idaresindeki siyah-beyazlı takım bu önemli karşılaşmada sahadan galibiyetle ayrılmak istiyor. Peki, Beşiktaş - Gençlerbirliği maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte tüm detaylar...

Süper Lig'in 9. haftasında Beşiktaş-Gençlerbirliği ile karşı karşıya gelecek. Zirve yarışındaki iddiasını korumak isteyen siyah-beyazlı ekip mücadelesinden 3 puanla ayrılmak istiyor. Siyah-beyazlı ekip bu sezon çıktığı 7 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi alarak 13 puan kaydetti.

Milli ara sonrası karşılamlaya moralli başlayacak olan her iki takımında muhtemel 11'leri belli oldu. Peki Beşiktaş - Gençlerbirliği mücadelesi ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte  maça dair tüm detaylar...

Beşiktaş - Gençlerbirliği maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Muhtemel 11'ler belli oldu - 1. Resim

BEŞİKTAŞ - GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Süper Lig'in 9. haftasında 17:00'da oynanacak Beşiktaş - Gençlerbirliği maçı, Beşiktaş'ın ev sahipliğinde TÜPRAŞ Stadyumu'nda gerçekleşecek.

Karşılaşmada hakem Oğuzhan Çakır görev yapacak. Mücadele beIN Sports 2 ekranlarından canlı yayınlanacak.

Beşiktaş - Gençlerbirliği maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Muhtemel 11'ler belli oldu - 2. Resim

BEŞİKTAŞ - GENÇLERBİRLİĞİ MAÇINDA İLK 11'LER BELLİ OLDU

Beşiktaş: Mert, Svensson, Djalo, Emirhan, Rıdvan, Ndidi, Orkun, Cerny, Rafa, Cengiz, Abraham.

Gençlerbirliği: Erhan, Thalisson, Zuzek, Goutas, Pedro, Abdürrahim, Onyekuru, Göktan, Bashiru, Oğulcan, Niang.

