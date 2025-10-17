Bu hafta Süper Lig'de hangi maçlar var? 9. hafta maç fikstürü belli oldu

Türkiye’nin en prestijli futbol ligi Trendyol Süper Lig, 9. hafta maçlarıyla hız kesmeden devam ediyor. Konyaspor-Kocaelispor açılış maçından Fenerbahçe’nin kapanışına kadar, hafta sonu ve Pazartesi günü oynanacak karşılaşmalar, zirve ve küme düşme yarışını şekillendirecek.

BU HAFTA SÜPER LİG'DE HANGİ MAÇLAR VAR?

18 Ekim Cumartesi

14.30 Konyaspor - Kocaelispor

17.00 Rizespor - Trabzonspor

17.00 Beşiktaş - Gençlerbirliği

20.00 Başakşehir - Galatasaray

19 Ekim Pazar

14.30 Kayserispor - Samsunspor

17.00 Gaziantep FK - Antalyaspor

17.00 Alanyaspor - Göztepe

20.00 Fenerbahçe - Karagümrük

20 Ekim Pazartesi

20.00 Eyüpspor - Kasımpaşa