Bu hafta Süper Lig'de hangi maçlar var? 9. hafta maç fikstürü belli oldu
Trendyol Süper Lig’in 9. haftası, milli maç arasının ardından 18 Ekim Cumartesi günü başlayacak. Lider Galatasaray’ın Başakşehir deplasmanı ve Fenerbahçe’nin Karagümrük mücadelesi, futbolseverleri ekranlara kilitleyecek. İşte 9. hafta maç fikstürü...
Türkiye’nin en prestijli futbol ligi Trendyol Süper Lig, 9. hafta maçlarıyla hız kesmeden devam ediyor. Konyaspor-Kocaelispor açılış maçından Fenerbahçe’nin kapanışına kadar, hafta sonu ve Pazartesi günü oynanacak karşılaşmalar, zirve ve küme düşme yarışını şekillendirecek.
BU HAFTA SÜPER LİG'DE HANGİ MAÇLAR VAR?
18 Ekim Cumartesi
14.30 Konyaspor - Kocaelispor
17.00 Rizespor - Trabzonspor
17.00 Beşiktaş - Gençlerbirliği
20.00 Başakşehir - Galatasaray
19 Ekim Pazar
14.30 Kayserispor - Samsunspor
17.00 Gaziantep FK - Antalyaspor
17.00 Alanyaspor - Göztepe
20.00 Fenerbahçe - Karagümrük
20 Ekim Pazartesi
20.00 Eyüpspor - Kasımpaşa
