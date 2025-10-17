Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > Bu hafta Süper Lig'de hangi maçlar var? 9. hafta maç fikstürü belli oldu

Bu hafta Süper Lig'de hangi maçlar var? 9. hafta maç fikstürü belli oldu

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Bu hafta Süper Lig&#039;de hangi maçlar var? 9. hafta maç fikstürü belli oldu
Trendyol Süper Lig, 9. Hafta, Maç Fikstürü, Futbol, Galatasaray, Fenerbahçe, Haber
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Trendyol Süper Lig’in 9. haftası, milli maç arasının ardından 18 Ekim Cumartesi günü başlayacak. Lider Galatasaray’ın Başakşehir deplasmanı ve Fenerbahçe’nin Karagümrük mücadelesi, futbolseverleri ekranlara kilitleyecek. İşte 9. hafta maç fikstürü...

Türkiye’nin en prestijli futbol ligi Trendyol Süper Lig, 9. hafta maçlarıyla hız kesmeden devam ediyor. Konyaspor-Kocaelispor açılış maçından Fenerbahçe’nin kapanışına kadar, hafta sonu ve Pazartesi günü oynanacak karşılaşmalar, zirve ve küme düşme yarışını şekillendirecek.

BU HAFTA SÜPER LİG'DE HANGİ MAÇLAR VAR?

18 Ekim Cumartesi

14.30 Konyaspor - Kocaelispor

17.00 Rizespor - Trabzonspor

17.00 Beşiktaş - Gençlerbirliği

20.00 Başakşehir - Galatasaray

19 Ekim Pazar

14.30 Kayserispor - Samsunspor

17.00 Gaziantep FK - Antalyaspor

17.00 Alanyaspor - Göztepe

20.00 Fenerbahçe - Karagümrük

20 Ekim Pazartesi

20.00 Eyüpspor - Kasımpaşa

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan önemli açıklamalarYayıncı kuruluşun kararına Beşiktaş'tan tepki: Ayrımcılık!
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Galatasaray MCT- Fenerbahçe Beko basketbol maçı ne zaman, saat kaçta? Potada derbiye geri sayım! - HaberlerGalatasaray MCT- Fenerbahçe Beko basketbol maçı ne zaman, saat kaçta? Potada derbiye geri sayım!Eşref Rüya Saliha kimdir? Bilgesu Kural diziye dahil oldu - HaberlerEşref Rüya Saliha kimdir? Bilgesu Kural diziye dahil olduVGM burs sonuçları açıklandı mı, ortaöğrenim burs başvuru sonucu nasıl öğrenilir? - HaberlerVGM burs sonuçları açıklandı mı, ortaöğrenim burs başvuru sonucu nasıl öğrenilir?Survivor 2026 kadrosunda kimler var? Programın başlangıç tarihi araştırılıyor - HaberlerSurvivor 2026 kadrosunda kimler var? Programın başlangıç tarihi araştırılıyorMehmet Güzelbeyoğlu kimdir? Arif Erkin'in oğlu Mehmet Güzelbeyoğlu'nun hayatı araştırılıyor - HaberlerMehmet Güzelbeyoğlu kimdir? Arif Erkin'in oğlu Mehmet Güzelbeyoğlu'nun hayatı araştırılıyorBugün deprem oldu mu? 17 Ekim Son Depremler Listesi - HaberlerBugün deprem oldu mu? 17 Ekim Son Depremler Listesi
Sonraki Haber Yükleniyor...