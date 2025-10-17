Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Ekonomi > Altının kilogram fiyatı 6 milyon 205 bin liraya yükseldi

Altının kilogram fiyatı 6 milyon 205 bin liraya yükseldi

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Altının kilogram fiyatı 6 milyon 205 bin liraya yükseldi
Altın, Altın Fiyatları, Borsa, Kilogram, KMKTP, Finans, Haber
Ekonomi Haberleri  / Anadolu Ajansı

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı, haftanın son işlem gününün sonunda 6 milyon 205 bin liraya yükseldi.

Altın piyasasında en düşük 6 milyon 32 bin lira, en yüksek 6 milyon 240 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, haftanın son işlem gününde yüzde 3,4 artışla 6 milyon 205 bin lira oldu. Standart altının kilogram fiyatı dün günü 6 milyon 3 bin liradan tamamlamıştı.

İŞLEM MİKTARI 1.919 KİLOGRAM OLDU 

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 11 milyar 808 milyon 499 bin 12,02 lira, işlem miktarı ise 1.919,36 kilogram oldu. Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 13 milyar 342 milyon 410 bin 682,30 lira olarak gerçekleşti.

Altının kilogram fiyatı 6 milyon 205 bin liraya yükseldi - 1. Resim

EN FAZLA İŞLEM GERÇEKLEŞTİREN KURUMLAR 

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, Uğuras Kıymetli Madenler, Anadolubank, NMGlobal Kıymetli Madenler, Ahlatcı Metal Rafineri ile Ahlatcı Döviz ve Kıymetli Madenler olarak sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

  STANDART TL/KGDOLAR/ONS
 Önceki Kapanış6.003.000,004.197,00
 En Düşük6.032.000,004.280,00
 En Yüksek6.240.000,004.623,25
 Kapanış6.205.000,004.319,00
 Ağırlıklı Ortalama6.203.540,154.560,15
 Toplam İşlem Hacmi (TL)11.808.499.012,02 
 Toplam İşlem Miktarı (Kg)1.919,36 
 Toplam İşlem Adedi164 
Kaynak: Anadolu Ajansı

Yayıncı kuruluşun kararına Beşiktaş'tan tepki: Ayrımcılık!Sağlıkta 'tek tip' uygulama başlıyor! Hastanede kim kimdir artık karışmayacak
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Merkez Bankası 23 Ekim'de faiz indirecek mi? İşte ekonomistlerin beklentisi - EkonomiMerkez Bankası 23 Ekim'de faiz indirecek mi?Lonjada'da açık artırmaya yoğun ilgi: 16 iş yeri alıcı buldu - EkonomiLonjada'da açık artırmaya yoğun ilgi: 16 iş yeri alıcı buldu5G'de en güçlü frekans Turkcell'in! İşte 5G ile gelecek yenilikler - Ekonomi5G'de en güçlü frekans Turkcell'in! İşte 5G ile gelecek yeniliklerOrtalama metrekare fiyatı 40 bin TL’ye dayandı! İşte en pahalı ve ucuz illerde son rakamlar… - EkonomiOrtalama metrekare fiyatı 40 bin TL’ye dayandı!AstraZeneca, Novartis, Pfizer PFE... Rekabet Kurulu'ndan 17 şirkete 237 milyon 126 bin lira ceza - Ekonomi17 şirkete 237 milyon 126 bin lira cezaEmlak vergisi, borçlanma primi, araç alım-satım, emeklilik... Vergi kanunu TBMM'ye sunuldu - EkonomiEmlak, araç alım-satım, emeklilik... Vergi kanunu TBMM'de!
Sonraki Haber Yükleniyor...