Merkez Bankası 23 Ekim'de faiz indirecek mi? İşte ekonomistlerin beklentisi

Merkez Bankası temmuz ayı itibarıyla faiz indirimlerine başladı. Merkez Bankası faizi temmuzda yüzde 46'dan 43'e, eylülde ise yüzde 43'ten yüzde 40,50'ye düşürmüştü. Böyleceson iki Para Politikası Kurulu kararında toplamda 550 baz puanlık indirim yapılmış oldu. Önümüzdeki ilk faiz kararı ise 23 Ekim Perşembe günü açıklanacak. Milyonlar Merkez'in kararını beklerken, ekonomistlerin tahmini belli oldu.

100 BAZ PUANLIK FAİZ İNDİRİMİ BEKLENİYOR

AA Finans'ın TCMB'nin 23 Ekim Perşembe günü yapılacak Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına yönelik beklenti anketi, 22 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı. Ekonomistlerin ekim ayı PPK kararı beklentilerinin medyanı, politika faizinin 100 baz puan indirilerek yüzde 39,50'ye çekilmesi yönünde oldu.

YIL SONU FAİZ TAHMİNİ YÜZDE 37,5

Ankete katılan ekonomistlerin politika faizi beklentileri yüzde 39 ile yüzde 40,50 arasında yer aldı. Ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı ise yüzde 37,5 oldu.