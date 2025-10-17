Merkez Bankası anket sonucunu açıkladı! İşte yıl sonu enflasyon ve dolar beklentisi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Ekim 2025 Piyasa Katılımcıları Anketi sonuçlarını yayımladı. Reel sektör ve finansal kesim temsilcilerinden oluşan 68 katılımcının cevapladığı ankete göre, yıl sonu enflasyon ve faiz tahminleri yükselirken, dolar ve büyüme beklentilerinde sınırlı değişim görüldü.

ENFLASYON BEKLENTİSİ YÜKSELDİ

Katılımcıların 2025 yıl sonu TÜFE (tüketici enflasyonu) beklentisi, bir önceki anket döneminde yüzde 29,86 iken bu dönemde yüzde 31,77’ye yükseldi. 12 ay sonrası enflasyon beklentisi yüzde 22,25’ten 23,26’ya, 24 ay sonrası enflasyon beklentisi ise yüzde 16,78’den 17,36’ya çıktı.

POLİTİKA FAİZİ BEKLENTİSİ GERİLEDİ

Katılımcılar, Borsa İstanbul Repo ve Ters Repo Pazarı’ndaki cari ay sonu gecelik faiz oranı beklentisini yüzde 40,48’den 39,15’e indirdi. Ekim ayı Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında TCMB politika faiz oranı beklentisi ise yüzde 39,00 olarak açıklandı.

DOLAR/TL BEKLENTİSİ GERİLEDİ

Katılımcıların yıl sonu dolar/TL beklentisi, bir önceki anketteki 43,85 TL seviyesinden 43,56 TL’ye geriledi. 12 ay sonrası döviz kuru tahmini ise 48,96 TL’den 49,75 TL’ye yükseldi.

BÜYÜME BEKLENTİLERİ YUKARI REVİZE EDİLDİ

Katılımcıların 2025 yılı GSYH büyüme beklentisi, bir önceki anket dönemindeki %3,2 seviyesinden %3,3’e çıkarıldı. 2026 yılı büyüme tahmini ise %3,7’den %3,8’e yükseldi.