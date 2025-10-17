Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Ekonomi > Merkez Bankası anket sonucunu açıkladı! İşte yıl sonu enflasyon ve dolar beklentisi

Merkez Bankası anket sonucunu açıkladı! İşte yıl sonu enflasyon ve dolar beklentisi

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Merkez Bankası Piyasa Katılımcıları Anketi'nin sonuçları açıklandı. Buna göre 12 ay sonrası enflasyon beklentisi yüzde 22,25’ten 23,26’ya, 24 ay sonrası enflasyon beklentisi ise yüzde 16,78’den 17,36’ya çıktı. Yıl sonu dolar/TL beklentisi ise bir önceki anketteki 43,85 TL seviyesinden 43,56 TL’ye geriledi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Ekim 2025 Piyasa Katılımcıları Anketi sonuçlarını yayımladı. Reel sektör ve finansal kesim temsilcilerinden oluşan 68 katılımcının cevapladığı ankete göre, yıl sonu enflasyon ve faiz tahminleri yükselirken, dolar ve büyüme beklentilerinde sınırlı değişim görüldü.

ENFLASYON BEKLENTİSİ YÜKSELDİ

Katılımcıların 2025 yıl sonu TÜFE (tüketici enflasyonu) beklentisi, bir önceki anket döneminde yüzde 29,86 iken bu dönemde yüzde 31,77’ye yükseldi. 12 ay sonrası enflasyon beklentisi yüzde 22,25’ten 23,26’ya, 24 ay sonrası enflasyon beklentisi ise yüzde 16,78’den 17,36’ya çıktı.

POLİTİKA FAİZİ BEKLENTİSİ GERİLEDİ

Katılımcılar, Borsa İstanbul Repo ve Ters Repo Pazarı’ndaki cari ay sonu gecelik faiz oranı beklentisini yüzde 40,48’den 39,15’e indirdi. Ekim ayı Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında TCMB politika faiz oranı beklentisi ise yüzde 39,00 olarak açıklandı.

Merkez Bankası anket sonucunu açıkladı! İşte yıl sonu enflasyon ve dolar beklentisi - 1. Resim

DOLAR/TL BEKLENTİSİ GERİLEDİ

Katılımcıların yıl sonu dolar/TL beklentisi, bir önceki anketteki 43,85 TL seviyesinden 43,56 TL’ye geriledi. 12 ay sonrası döviz kuru tahmini ise 48,96 TL’den 49,75 TL’ye yükseldi.

BÜYÜME BEKLENTİLERİ YUKARI REVİZE EDİLDİ

Katılımcıların 2025 yılı GSYH büyüme beklentisi, bir önceki anket dönemindeki %3,2 seviyesinden %3,3’e çıkarıldı. 2026 yılı büyüme tahmini ise %3,7’den %3,8’e yükseldi.

 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Mahsun J 2. sezon 12. bölüm ne zaman? Final tarihi belli olduAK Parti'ye geçecek mi? Burcu Köksal'dan ilk açıklama
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Balıkçılara müsilaj ödemesi: Tarım ve Orman Bakanlığından sevindiren karar yayınlandı - EkonomiBalıkçılara müsilaj ödemesi: Tarım ve Orman Bakanlığından sevindiren karar yayınlandıIMF Başkanı'ndan kritik değerlendirme: Küresel ekonomi aşırı derecede dengesiz - EkonomiIMF'den kritik açıklama: Küresel ekonomi dengesizPiyasalarda 'ABD bankaları' endişesi - EkonomiKüresel piyasalarda 'ABD bankaları' endişesiAltınla yarışıyor, bu yıl yüzde 88 yükseldi! İşte gümüş zengini 10 ülke!  - EkonomiAltınla yarışıyor, bu yıl yüzde 88 yükseldi!Borsada sadece 11 hisse altını geçti! ‘Gram’ fiyatı bu yıl %100 yükseldi - EkonomiBorsada sadece 11 hisse altını geçti!TOKİ'nin indirim kampanyası bugün bitiyor! - EkonomiTOKİ'nin indirim kampanyası bugün bitiyor!
Sonraki Haber Yükleniyor...