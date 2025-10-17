Altınla yarışıyor, bu yıl yüzde 88 yükseldi! İşte gümüş zengini 10 ülke! 

TÜRKİYE GAZETESİ/Ö. Faruk Bingöl- Kıymeti metallerde yaşanan ralli, gümüş fiyatlarını da tarihi yüksek seviyelere taşıdı. Küresel piyasalarda ons gümüşün fiyatı bugünkü işlemlerde 54,40 doları görerek tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Geçen yılı 28,90 dolardan tamamlayan ons gümüş fiyatı, 2025’te yüzde 88 gibi oldukça yüksek bir prime imza attı.

GÜMÜŞ NEDEN YÜKSELİYOR

Gümüş de altın fiyatları gibi ABD dolarının değer kaybetmesi ve FED’den faiz indirimi beklentilerinden destek buluyor. Ancak gri metal, son yıllarda hızla gelişen yenilenebilir enerji ve elektrikli araç sektörü başta olmak üzere endüstriyel talebin artmasından da pozitif etkileniyor.

YILDA 100 MİLYON ONS!

Gümüş sadece değerli bir metal değil, temel bir enerji iletken metali haline de geldi. Sadece güneş panelleri sektörü yılda 100 milyon onstan fazla gümüş kullanıyor. Güneş santralleri kurulumları hızlandıkça talebin de 2030 yılına kadar iki katına çıkabileceği ifade ediliyor. Endüstriyel talebin şu anda toplam gümüş kullanımının yaklaşık %60'ını temsil ettiğini belirten uzmanlar, “Sadece güneş enerjisi tek başına bütün tüketimin beşte birini oluşturuyor. Sınırlı arz riski, önümüzdeki yıllarda üretim açıklarını tetikleyebilir” diye konuşuyor.

GÜMÜŞTE “İKİLİ KORUMA”

Analistler, “Tarihsel olarak gümüş, altın fiyatları ile paralel ya da tersine hareket edebiliyor. Ancak şu anda değişen şey, gümüş talebinin parasal döngülerle daha az ilişkili hale gelmesi ve endüstriyel talep desteği... Yatırımcılar için bu, gümüşün benzersiz bir ikili koruma sağlayabileceği anlamına geliyor. Önümüzdeki birkaç yıl, portföylerin gümüşü nasıl ele aldığını tamamen yeniden tanımlayabilir” ifadelerini kullanıyor.

STRATEJİK ÜRÜN OLUYOR

Gümüşteki yükseliş, gri metali en çok üreten ülkeleri de zengin etti. Latin Amerika, gümüş madeni çıkarmaya öncülük ediyor. Asya ise tüketimde önden koşuyor. Analistler bu durumun; lojistik, ihracat politikaları veya kaynak milliyetçiliğindeki herhangi bir gerginlik neticesinde, gümüşteki fiyatlandırmaları da kırılgan VE spekülatif hale getirebileceği uyarısında bulunuyor. Böylece gümüşün, stratejik bir kaynak haline geldiği yorumları da yapılıyor.

EN ÇOK GÜMÜŞ ÜRETEN ÜLKELER

Veri platformu “Marke7” tarafından paylaşılan bilgilere göre, yıllık bazda en fazla gümüş üreten ülkeler şöyle sıralanıyor:

1-Meksika: 5 bin 775 ton

2-Çin: 3 bin 426 ton

3-Peru: 3 bin 359 ton

4-Bolivya: Bin 486 ton

5-Şili: Bin 342 ton

6-Polonya: Bin 321 ton

7-Rusya: Bin 275 ton

8-Avustralya: Bin 208 ton

9-ABD: Bin 127 ton

10-Arjantin: 775 ton