Geçen sene asgari ücreti doğru tahmin etmişti! İsa Karakaş'tan 2026 için zam oranı tahmini!

Yeni yıla doğru son aylara girilirken Türkiye'de asgari ücrete yapılacak zam oranı ve 2026 asgari ücretinin ne kadar olacağı tartışılmaya başlandı.

TGRT Haber ekranlarında konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Türkiye gazetesi yazarı ve Sosyal Güvenlik Uzmanı İsa Karakaş, 2026 asgari ücret zammına dair tahminlerini paylaştı.

ASGARİ ÜCRETE 2026'DA NE KADAR ZAM YAPILACAK?

Geçtiğimiz yıllarda kulis bilgileri ve analizler ile asgari ücret tahmini konusunda nokta atışı yaptıklarını hatırlatan Karakaş, ekonomi yönetiminin, asgari ücret zammı için daha önce enflasyonla orantılı bir artış olan yüzde 20'lik bir zammı ön gördüğünü, fakat bunun son süreçte yumuşatıldığını belirterek "En az yüzde 25 oranında bir artış bekleniyor. En yüksek ise yüzde 30 oranında artış söz konusu" dedi.

ASGARİ ÜCRET EN DÜŞÜK NE KADAR OLACAK?

Tahmin edilen artış oranlarının asgari ücrete net etkisine dair konuşan Karakaş "Yeni artışla birlikte yeni asgari ücret net 22 bin 104 TL'den en az 27 bin TL, en yüksek 28 bin - 28 bin 500 TL civarında olacak" ifadelerini kullandı.

"29 BİN TL'Yİ AŞMAYACAK"

Asgari ücretin 29 bin TL bandına yaklaşabileceğini ama kesinlikle 29 bin TL'yi geçmeyeceğinin altını çizen İsa Karakaş "29 bin TL'yi bulmaz ama en az 27 bin TL olur" şeklinde konuştu.