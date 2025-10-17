Çeyrek altın 10 bin TL’yi geçti! Son 5,5 yılın en sert yükselişi

TÜRKİYE GAZETESİ/Ekonomi Servisi-Altın fiyatlarında yaşanan yükseliş bütün hızıyla devam ederken, küresel piyasalarda ons 4.381 dolar ile rekor tazeledi. TSİ 06:00 itibarıyla ons fiyatında 4.345 dolara yakın denge arayışı devam ederken, haftalık yükseliş %8,20’ye ulaştı.

SON 5,5 YILIN EN İYİ HAFTASI

Bu prim aynı zamanda Mart 2020’den bu yana en sert haftalık yükseliş olarak da dikkat çekiyor. Son olarak 23 Mart 2020 ile başlayan haftada onsta %8,50’lik yükseliş gerçekleşmişti. Öte yandan ons fiyatı aynı zamanda yıllar sonra 9 haftalık yükseliş serisine doğru da ilerliyor.

17 EKİM 2025 GRAM ALTIN

Onsta yaşanan yükseliş gram fiyatını da yeni zirvelere taşıyor. 17 Ekim 2025 gram altın fiyatı 5.910 TL ile tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü. Gram fiyatında da sabah saatlerinde 5.855 TL’ye yakın seviyelerden işlemler devan ediyor.

ÇEYREK ALTIN 10 BİN TL’Yİ GEÇTİ

Kapalıçarşı’daki kuyumcularda da sert hareketler dikkat çekiyor. Gram fiyatı sabah saatlerinde 6.125 – 6200 TL alım ve satım bandında seyrederken; çeyrek altın ilk defa 10 bin TL’yi aştı. Kuyumcularda çeyrek altın, 10.040 – 10.145 TL alım ve satım aralığında işlem görüyor.

ALTIN NEDEN YÜKSELİYOR?

ABD ve Çin arasında yeniden alevlenen ticaret savaşları, Rusya-Ukrayna savaşının devam etmesinden kaynaklanan jeopolitik riskler, dolar endeksinin zayıf seyri, ABD’de hükümetin 17 gündür kapalı olmasının getirdiği belirsizlikler ve FED’den faiz indirimi beklentileri; piyasalarda güvenli liman alımlarını hızlandırarak sarı metali rekor seviyelere taşıdı.