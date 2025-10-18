"Allah korkusu olan bunu yapmaz!" Nar ekşisi imalathanesinde mide bulandıran manzara

Gıda güvenliğini yok sayan imalathanelerden biri de Kilis'te ortaya çıktı. Nar ekşisi imalathanesindeki mide bulandıran ortam zabıta denetimiyle gün yüzüne çıktı.

Ekipler ihbar üzerine kent merkezindeki bir nar ekşisi imalathanesinde denetim yaptı. Belediye Başkan Yardımcısı Cihan Çağlar Yaşar'ın da katıldığı denetimlerde hijyen kurallarının hiçe sayıldığı skandal görüntüler ortaya çıktı.

"ALLAH'TAN KORKAN BUNU YAPMAZ!"

Başkan Yardımcısı Yaşar, işletmede yapılan sağlıksız üretime skandal görüntülere "Allah'tan korkan bunu yapmaz" sözleriyle sert tepki gösterdi.

Denetimlerin ardından imalathanenin üç gün süreyle kapatılacağını belirten Yaşar, "Tekrarı halinde yaptırımlar daha ağır olacak. Bütün denetimler sık sık devam edecek, gıda ürünleri üreten yerler titizlikle denetlenecek" diye konuştu.