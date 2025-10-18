Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Dünya > Halep'teki Kuveyk Nehri katliamının sorumlusuydu! Beşar Esad'ın komutanı Ali Karaknavi yakalandı  

Halep'teki Kuveyk Nehri katliamının sorumlusuydu! Beşar Esad'ın komutanı Ali Karaknavi yakalandı  

Kaynak: Haber Merkezi
- Güncelleme:
Halep&#039;teki Kuveyk Nehri katliamının sorumlusuydu! Beşar Esad&#039;ın komutanı Ali Karaknavi yakalandı  
Dünya Haberleri  / Haber Merkezi

Suriy'nin Halep kentinde 2013 yılında gerçekleştirilen Kuveyk Nehri Katliamı sorumlusu Ulusal Savunma Kuvvetleri komutanı Ali Karaknavi, Suriye yetkilileri tarafından yakalandı. Kuveyk Nehrinde elleri arkadan bağlanmış kimliği belirsiz ve aralarında çocukların da bulunduğu 200'e yakın kişi katledilmişti. 

Helep'te 2013 yılında gerçekleştirilen 200'e yakın kişinin infaz edilip nehre atıldığı Kuveyk Nehri Katliamı sorumlusu Ulusal Savunma Kuvvetleri komutanı Ali Karaknavi, Suriye yetkilileri tarafından yakalandı.

Halep'teki Kuveyk Nehri katliamının sorumlusuydu! Beşar Esad'ın komutanı Ali Karaknavi yakalandı   - 1. Resim

BEŞAR ESAD REJİMİN PORTRESİ: KUVEYK NEHRİ KATLİAMI

Suriye'nin kuzeyinde yer alan Halep'in Bustan'ul Kasir bölgesinde elleri arkadan bağlı olarak idam edilen 200'e yakın kişinin cesedine ulaşılmıştı.

Halep'teki Kuveyk Nehri katliamının sorumlusuydu! Beşar Esad'ın komutanı Ali Karaknavi yakalandı   - 2. Resim

2013 yılında Kuveyk Nehrinde elleri arkadan bağlı şekilde katledilen 80 kişinin arasında çok sayıda çocuğun da olduğu ortaya çıkmıştı. 

Halep'teki Kuveyk Nehri katliamının sorumlusuydu! Beşar Esad'ın komutanı Ali Karaknavi yakalandı   - 3. Resim

Bölgedeki görgü tanıkları ise cesetlerin çoğunda işkence izine rastlandığını, çoğu kişinin de başından vurularak infaz edildiğini ve cesetlerin nehirden toplanmaya çalışıldığını ifade etmişti.

Kaynak: Haber Merkezi

Soygunun ortasında fırsat var! İslam Memiş, 2026 fırtınasını açıkladı: Altını, gümüşü değil 'ucuzu' tercih edinTrabzonspor derbiyi kazandı, seriye bağladı: 6 yıl sonra ilk galibiyet
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Rusya'da askeri tesiste patlama! Hayatını kaybedenler ve yaralılar var - DünyaRusya'da askeri tesiste patlama! Ölü ve yaralılar varHavaalanında yangın! Bangladeş'in Dakka'da tüm uçuşlar askıya alındı  - DünyaTüm uçuşlar askıya alındı, onlarca ekip seferber olduPentagon'da yapay zeka dönemi! ABD'li general askeri kararları ChatGPT'ye aldırıyor - DünyaABD'li general askeri kararları ChatGPT'ye aldırıyorGazze için yardımlar kapıda kaldı! Mısır, "Refah Sınır Kapısı açılacak" dedi, İsrail yalanladı - DünyaMısır "açılacak" dedi, İsrail yalanladıRusya ve ABD'yi birleştirecek proje! 65 milyar dolarlık demiryolu tüneli - DünyaRusya ve ABD'yi birleştirecek proje!Gazze'de enkaz kaldırma çalışmaları başladı! Türk'ün gücü devrede - DünyaGazze'de enkaz kaldırma çalışmaları başladı
Sonraki Haber Yükleniyor...