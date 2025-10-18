Halep'teki Kuveyk Nehri katliamının sorumlusuydu! Beşar Esad'ın komutanı Ali Karaknavi yakalandı
Suriy'nin Halep kentinde 2013 yılında gerçekleştirilen Kuveyk Nehri Katliamı sorumlusu Ulusal Savunma Kuvvetleri komutanı Ali Karaknavi, Suriye yetkilileri tarafından yakalandı. Kuveyk Nehrinde elleri arkadan bağlanmış kimliği belirsiz ve aralarında çocukların da bulunduğu 200'e yakın kişi katledilmişti.
Helep'te 2013 yılında gerçekleştirilen 200'e yakın kişinin infaz edilip nehre atıldığı Kuveyk Nehri Katliamı sorumlusu Ulusal Savunma Kuvvetleri komutanı Ali Karaknavi, Suriye yetkilileri tarafından yakalandı.
BEŞAR ESAD REJİMİN PORTRESİ: KUVEYK NEHRİ KATLİAMI
Suriye'nin kuzeyinde yer alan Halep'in Bustan'ul Kasir bölgesinde elleri arkadan bağlı olarak idam edilen 200'e yakın kişinin cesedine ulaşılmıştı.
2013 yılında Kuveyk Nehrinde elleri arkadan bağlı şekilde katledilen 80 kişinin arasında çok sayıda çocuğun da olduğu ortaya çıkmıştı.
Bölgedeki görgü tanıkları ise cesetlerin çoğunda işkence izine rastlandığını, çoğu kişinin de başından vurularak infaz edildiğini ve cesetlerin nehirden toplanmaya çalışıldığını ifade etmişti.
