Refah Sınır Kapısı'nın açılacağı tarih belli oldu!

İsrail ile Hamas arasında ateşkes anlaşması yürürlüğe girdi ancak Filistinliler kötü koşullarda yaşamayı sürdürüyor.

Anlaşmaya göre Gazze Şeridi'ne günde 600 kamyon insani yardım girmesi gerekiyor ancak şu an bu sayı 300'den az.

Filistinliler hala şiddetli açlık yaşıyor, ilaçlara ve tıbbi bakıma acil ihtiyaçları devam ediyor. Yardım TIR'larının girişlerinin artması için Refah Sınır Kapısı büyük öneme sahip.

Filistin'in Mısır Büyükelçisi, 2 yılın ardından sınır kapısının pazartesi açılacağını duyurdu. Açıklamada, "Mısır’daki Filistinlilerin Gazze’ye girmesine izin verilecek" denildi.

GAZZE'Yİ DÜNYAYA AÇAN TEK KAPI

Gazze'ye insani yardımların İsrail'in Mısır sınırında yer alan Kerem Ebu Salim (Kerem Şalom) Sınır Kapısı'ndan "güvenlik denetiminden" sonra gireceği, Refah'tan insani yardım araçlarının geçmeyeceği aktarıldı.

İsrail Ordusu, insani yardımın Refah sınır kapısından geçmeyeceğinin vurgulanması gerektiğini kaydetti.

Refah, Gazze Şeridi'nin İsrail hariç dış dünyaya açılan tek kapısı. İsrail, anlaşma gereği açılması gereken sınırı "lojistik sebepler" öne sürerek kapalı tutuyor.