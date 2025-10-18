Rusya ve ABD'yi birleştirecek proje! 65 milyar dolarlık demiryolu tüneli

Rusya’nın yatırım elçisi Kirill Dmitriev, ABD ile Rusya’yı Bering Boğazı altından birbirine bağlayacak bir tünelin fizibilite çalışmalarının altı ay önce başladığını açıkladı.

Sky News'den edinilen bilgilere göre Dmitriev, perşembe günü yaptığı paylaşımda, “Putin-Trump” adı verilen bir demiryolu tünelinin, Rusya’nın geniş ve seyrek nüfuslu Çukotka bölgesi ile Alaska’yı birbirine bağlayabileceğini öne sürdü.

ZELENSKİY 'RAHATSIZ'

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile bir basın toplantısında konu hakkında sorulan eski ABD Başkanı Trump, fikri “ilginç” olarak nitelendirdi. Trump ayrıca Zelenskiy'e bu konuda ne düşündüğünü sordu; Zelesnkiy ise “Bu fikirden memnun değilim” cevabını verdi.

Dmitriev, sosyal medyada yaptığı paylaşımda, Rusya-Alaska tünelinin fizibilite çalışmasının altı ay önce başladığını belirtti. Ayrıca, Rusya ve Çin arasında inşa edilen ilk demiryolu köprüsünün Rusya Doğrudan Yatırım Fonu ve ortakları tarafından ticari olarak finanse edildiğini ve bu köprünün yük taşımacılığı rotasını 700 kilometreden fazla kısalttığını ifade etti.

65 MİLYAR DOLARLIK DEV PROJE

Dmitriev, paylaşımında Elon Musk’a da seslenerek, tünelin milyarderin şirketi Boring Company tarafından kazılabileceğini öne sürdü.

Dmitriev, öneriyle ilgili olarak şunları yazdı:

Bering Boğazı üzerinden ABD ve Rusya’yı bağlama hayali, 1904 Siberya-Alaska demiryolu projesinden 2007’deki Rus planına kadar süregelen bir vizyonu yansıtıyor. RDIF, ABD-Kanada-Rusya-Çin demiryolu gibi mevcut önerileri inceledi ve en uygulanabilir projeyi destekleyecek. ABD ve Rusya’yı, Amerika kıtası ile Afro-Avrasya’yı Putin-Trump Tüneli ile bağlamayı hayal edin; 70 millik bu bağlantı birliği simgeleyecek.

Dmitriev, geleneksel maliyetin 65 milyar dolardan fazla olduğunu ancak Boring Company teknolojisinin maliyeti düşürebileceğini belirtti. Elon Musk’tan konuyla ilgili henüz kamuoyuna yansımış bir açıklama gelmedi.