Kremlin'in 'hazırız' mesajından sonra ilk açıklama! "Putin-Trump zirvesi iki hafta içinde gerçekleşebilir"

Kremlin’den Trump-Putin zirvesine ilişkin açıklama geldi. Zirvenin iki hafta içinde veya daha geç olabileceğini duyuran Kremlin sözcüsü Dmitry Peskov, hiçbir şeyin ertelenmemesi gerektiğini vurguladı.

AFP’nin haberine göre, açıklamada zirveden önce birçok sorunun çözülmesi gerektiği belirtildi.

KREMLİN: PUTİN GÖRÜŞMEYE HAZIR

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, ABD Başkanı Donald Trump ile başkent Moskova'da görüşmeye hazır olduğunu bildirmişti. Peskov, bu teklifin geçerli olduğunu belirterek, "Putin, Trump ile görüşmeye hazır ve bundan memnun olacak. Her şey Trump'ın kararına bağlı." ifadesini kullandı.