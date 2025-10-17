Kremlin'in 'hazırız' mesajından sonra ilk açıklama! "Putin-Trump zirvesi iki hafta içinde gerçekleşebilir"
Dünya Haberleri / Türkiye Gazetesi
Kaynak: Türkiye Gazetesi- Güncelleme:
Kremlin, Putin-Trump zirvesinin iki hafta içinde ya da daha geç olabileceğini duyurdu. Kremlin sözcüsü Dmitry Peskov, zirveden önce birçok sorunun çözülmesi gerektiğini belirterek hiçbir şeyi ertelenmemesi gerektiğini söyledi.
Kremlin’den Trump-Putin zirvesine ilişkin açıklama geldi. Zirvenin iki hafta içinde veya daha geç olabileceğini duyuran Kremlin sözcüsü Dmitry Peskov, hiçbir şeyin ertelenmemesi gerektiğini vurguladı.
AFP’nin haberine göre, açıklamada zirveden önce birçok sorunun çözülmesi gerektiği belirtildi.
KREMLİN: PUTİN GÖRÜŞMEYE HAZIR
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, ABD Başkanı Donald Trump ile başkent Moskova'da görüşmeye hazır olduğunu bildirmişti. Peskov, bu teklifin geçerli olduğunu belirterek, "Putin, Trump ile görüşmeye hazır ve bundan memnun olacak. Her şey Trump'ın kararına bağlı." ifadesini kullandı.
Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: Zeynep Erdivanlı