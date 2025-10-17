Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Dünya > Kremlin'in 'hazırız' mesajından sonra ilk açıklama! "Putin-Trump zirvesi iki hafta içinde gerçekleşebilir"

Kremlin'in 'hazırız' mesajından sonra ilk açıklama! "Putin-Trump zirvesi iki hafta içinde gerçekleşebilir"

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Kremlin&#039;in &#039;hazırız&#039; mesajından sonra ilk açıklama! &quot;Putin-Trump zirvesi iki hafta içinde gerçekleşebilir&quot;
Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Kremlin, Putin-Trump zirvesinin iki hafta içinde ya da daha geç olabileceğini duyurdu. Kremlin sözcüsü Dmitry Peskov, zirveden önce birçok sorunun çözülmesi gerektiğini belirterek hiçbir şeyi ertelenmemesi gerektiğini söyledi.

Kremlin’den Trump-Putin zirvesine ilişkin açıklama geldi. Zirvenin iki hafta içinde veya daha geç olabileceğini duyuran Kremlin sözcüsü Dmitry Peskov, hiçbir şeyin ertelenmemesi gerektiğini vurguladı.

AFP’nin haberine göre, açıklamada zirveden önce birçok sorunun çözülmesi gerektiği belirtildi. 

KREMLİN: PUTİN GÖRÜŞMEYE HAZIR

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, ABD Başkanı Donald Trump ile başkent Moskova'da görüşmeye hazır olduğunu bildirmişti. Peskov, bu teklifin geçerli olduğunu belirterek, "Putin, Trump ile görüşmeye hazır ve bundan memnun olacak. Her şey Trump'ın kararına bağlı." ifadesini kullandı.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Real Oviedo - Espanyol maçı hangi kanalda, saat kaçta? LaLiga canlı yayın bilgileri belli oldu!Bu otelde misafirler değil, peynirler kalıyor! Köylülerin sırrı ortaya çıktı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Bükreş'te patlama! Ölü ve yaralılar var - DünyaBükreş'te patlama! Ölü ve yaralılar varEski Japonya Başbakanı Tomiiçi, 101 yaşında hayatını kaybetti - DünyaEski Japonya Başbakanı 101 yaşında hayatını kaybettiABD'de facianın eşiğinden dönüldü! Tahıl silosu aniden çöktü - DünyaTahıl silosu aniden çöktü! Panik anları kameradaİngiltere’de film gibi dolandırıcılık! Devre mülk tuzağıyla 28 milyon sterlinlik vurgun - Dünya14 kişilik ekip! Devre mülk tuzağıyla kandırdılarABD ordusunda dikkat çeken karar! Alvin Holsey görevi bırakıyor - DünyaABD ordusunda dikkat çeken karar! Alvin Holsey görevi bırakıyorAfganistan-Pakistan sınırında çatışmalar sürüyor: Spin Boldak’ta 40 ölü, 170 yaralı var - DünyaSınırdaki çatışmalar alevlendi: 40 ölü, 170 yaralı
Sonraki Haber Yükleniyor...