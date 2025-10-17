Bükreş'te patlama! Ölü ve yaralılar var
Güncelleme:
Romanya'nın başkenti Bükreş'te 8 katlı apartmanda şiddetli bir patlama meydana geldi. Korkunç olayda 3 kişi hayatını kaybetti, 13 kişi yaralandı.
Romanya'nın başkenti Bükreş'te korkunç bir olay meydana geldi.
8 katlı bir apartmanda patlama oldu, hatta patlamanın şiddetiyle bazı katlar çöktü. Bölgeye çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.
GAZ AKIŞI KESİLDİ
Romanya Sağlık Bakanlığı, 3 kişinin hayatını kaybettiğini, 13 kişinin de yaralandığını açıkladı. Patlamanın nedeni henüz bilinmezken, tedbir olarak bölgedeki gaz akışı kesildi.
