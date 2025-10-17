Bükreş'te patlama! Ölü ve yaralılar var

Romanya'nın başkenti Bükreş'te korkunç bir olay meydana geldi.

8 katlı bir apartmanda patlama oldu, hatta patlamanın şiddetiyle bazı katlar çöktü. Bölgeye çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

GAZ AKIŞI KESİLDİ

Romanya Sağlık Bakanlığı, 3 kişinin hayatını kaybettiğini, 13 kişinin de yaralandığını açıkladı. Patlamanın nedeni henüz bilinmezken, tedbir olarak bölgedeki gaz akışı kesildi.