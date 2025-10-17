Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Dünya > Bükreş'te patlama! Ölü ve yaralılar var

Bükreş'te patlama! Ölü ve yaralılar var

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Dünya Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Romanya'nın başkenti Bükreş'te 8 katlı apartmanda şiddetli bir patlama meydana geldi. Korkunç olayda 3 kişi hayatını kaybetti, 13 kişi yaralandı.

Romanya'nın başkenti Bükreş'te korkunç bir olay meydana geldi.

8 katlı bir apartmanda patlama oldu, hatta patlamanın şiddetiyle bazı katlar çöktü. Bölgeye çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Bükreş'te patlama! Ölü ve yaralılar var - 1. Resim

GAZ AKIŞI KESİLDİ

Romanya Sağlık Bakanlığı, 3 kişinin hayatını kaybettiğini, 13 kişinin de yaralandığını açıkladı. Patlamanın nedeni henüz bilinmezken, tedbir olarak bölgedeki gaz akışı kesildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Bursa baraj doluluk oranında son durum: 17 Ekim 2025’te Bursa'da su bitti mi, baraj doluluk oranı yüzde kaç?Gazze için yola çıktı: Türkiye'nin 17. "İyilik Gemisi" Mısır'a ulaştı!
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Eski Japonya Başbakanı Tomiiçi, 101 yaşında hayatını kaybetti - DünyaEski Japonya Başbakanı 101 yaşında hayatını kaybettiABD'de facianın eşiğinden dönüldü! Tahıl silosu aniden çöktü - DünyaTahıl silosu aniden çöktü! Panik anları kameradaİngiltere’de film gibi dolandırıcılık! Devre mülk tuzağıyla 28 milyon sterlinlik vurgun - Dünya14 kişilik ekip! Devre mülk tuzağıyla kandırdılarABD ordusunda dikkat çeken karar! Alvin Holsey görevi bırakıyor - DünyaABD ordusunda dikkat çeken karar! Alvin Holsey görevi bırakıyorAfganistan-Pakistan sınırında çatışmalar sürüyor: Spin Boldak’ta 40 ölü, 170 yaralı var - DünyaSınırdaki çatışmalar alevlendi: 40 ölü, 170 yaralı'Zafer' olarak duyurdular ama... İsrail'in ruhu bile duymadı - DünyaAkılalmaz taktik! İsrail'in ruhu bile duymadı
Sonraki Haber Yükleniyor...