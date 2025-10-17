Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Dünya > Afganistan-Pakistan sınırında çatışmalar sürüyor: Spin Boldak’ta 40 ölü, 170 yaralı var

Afganistan-Pakistan sınırında çatışmalar sürüyor: Spin Boldak’ta 40 ölü, 170 yaralı var

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Afganistan-Pakistan sınırında çatışmalar sürüyor: Spin Boldak’ta 40 ölü, 170 yaralı var
Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

Pakistan'ın, Afganistan'ın Kandahar eyaletinin Spin Boldak bölgesine düzenlediği hava saldırılarında 40 kişinin öldüğü, 170 kişinin yaralandığı bildirildi.

Kabil merkezli Tolo News'ün yerel yetkililere dayandırdığı haberine göre Pakistan, Spin Boldak bölgesine hava saldırıları düzenledi.

Afganistan-Pakistan sınırında çatışmalar sürüyor: Spin Boldak’ta 40 ölü, 170 yaralı var - 1. Resim

170 YARALI, 40 ÖLÜ VAR

Spin Boldak Halk Sağlığı Başkanı Kerimullah Zübeyr Ağa, yaptığı açıklamada, hava saldırılarının can kaybını artırdığını belirterek "Şu anda toplam 170 yaralı ve 40 ölü var." dedi. Pakistan tarafından topçu saldırıları sonrası Nokli, Vardak, Kuchian, Şorabak ve Şehit bölgelerindeki bazı sivillerin evlerinin hasar gördüğü bildirildi.

Kandahar eyaletinde bulunan Spin Boldak, Afganistan-Pakistan sınırında yer alıyor.

Afganistan-Pakistan sınırında çatışmalar sürüyor: Spin Boldak’ta 40 ölü, 170 yaralı var - 2. Resim

SINIRDA GERİLİM YENİDEN TIRMANDI

Pakistan, "Pakistan Talibanı (TTP) örgütüyle mücadele" kapsamında 9 Ekim'de Kabil'e bazı hava saldırıları düzenledi. Afgan güvenlik güçleri, 11 Ekim'de sınır bölgesindeki Pakistan karakollarına kapsamlı saldırılarla buna karşılık verirken çatışmalar yer yer alevlendi.

Afganistan yönetimi, Katar ve Suudi Arabistan'ın arabuluculuğuyla çatışmaların durduğunu açıkladı ancak 14 Ekim'de sınırda gerilim yeniden tırmandı. Pakistan, Afganistan'ın ateşkes talebi üzerine 15 Ekim'de 48 saatlik geçici ateşkes ilan ettiğini duyurdu.

Afganistan-Pakistan sınırında çatışmalar sürüyor: Spin Boldak’ta 40 ölü, 170 yaralı var - 3. Resim

PAKİSTAN'IN AFGAN YÖNETİMİNDEN BEKLENTİSİ

Pakistan, Afganistan'da Taliban'ın 2021 yılında kontrolü ele almasından bu yana yeni yönetimin, TTP konusunda tedbir almasını istiyor.

İslamabad yönetimi, "terör örgütü" olarak sınıflandırdığı ve topraklarında çok sayıda eylem düzenleyen TTP'nin Afganistan'da mevzilendiğini, Kabil yönetiminin ise örgüte karşı tedbir almadığını belirtiyor. Afgan yönetimi ise TTP'nin kendi topraklarında faaliyet göstermediğini savunuyor.

Afganistan-Pakistan sınırında çatışmalar sürüyor: Spin Boldak’ta 40 ölü, 170 yaralı var - 4. Resim

TTP, Afganistan ile Pakistan arasında İngiliz sömürge döneminde oluşturulan ve fiilen sınır işlevi gören Durand Hattı'nın iki ülkeye yayılmış Peştun kuşağındaki aşiretler bölgesini aktif şekilde kullanıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı

Mersin'de dehşet, 2 ölü var! Ekmek almak için çıkmışlardı, her satırı korkunç
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
'Zafer' olarak duyurdular ama... İsrail'in ruhu bile duymadı - DünyaAkılalmaz taktik! İsrail'in ruhu bile duymadıABD'de facianın eşiğinden dönüldü! Bataryayı ısıran köpek yangın çıkardı - DünyaBataryayı ısıran köpek yangın çıkardı! Facianın eşiğinden döndülerMeksika'da savcılık binasına patlayıcı yüklü dronlarla saldırı - DünyaSavcılık binasına patlayıcı yüklü dronlarla saldırıHer satırı mide bulandırdı, 7 aylık bebeğe yapıldı! Annesi otoparkta bezini değiştirirken... - Dünya7 aylık bebeğe yapılanlar kan dondurduDevrik lider Esad'ın kuzeni Lazkiye'de yakalandı - DünyaDevrik lider Esad'ın kuzeni Lazkiye'de yakalandıFilipinler, 6,1 büyüklüğündeki depremle sallandı! - DünyaGüneydoğu Asya ülkesinde şiddetli deprem!
Sonraki Haber Yükleniyor...