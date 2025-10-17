Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
9 ayda vatandaşın cebine 1 milyar liralık madeni para girdi

9 ayda vatandaşın cebine 1 milyar liralık madeni para girdi

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
9 ayda vatandaşın cebine 1 milyar liralık madeni para girdi
Ekonomi Haberleri  / Anadolu Ajansı

Türkiye'de yılın 9 ayında vatandaşların cebine, 1 milyar 20 milyon 21 bin 400 liralık madeni para giriş yaptı. 

Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgilere göre, 2025 yılının 9 ayı boyunca 509 milyon 219 bin madeni para tedavüle girdi. Tedavüle sürülen madeni paraların değeri 1 milyar 20 milyon 21 bin 400 lira olarak hesaplandı.

Verilere göre, 9 ayda 128 milyon 153 bin adet 5 lira, 378 milyon 132 bin adet 1 lira, 2 milyon 154 bin adet 50 kuruş, 360 bin adet 10 kuruş, 180 bin adet 5 kuruş ve 240 bin adet 1 kuruş dolaşıma sunuldu.

EN FAZLA MADENİ PARA NİSANDA BASILDI

Dolaşıma çıkan 509 milyon 219 bin madeni paranın piyasa değeri, 1 milyar 20 milyon 21 bin 400 lira oldu. En fazla madeni para 77 milyon 520 binle mayıs ayında basılırken en az madeni para 40 milyon 980 binle nisanda basıldı.

Madeni para adedi olarak yılın 9 ayında en fazla basılan para 1 lira olurken toplamda 378 milyon 132 bin adet 1 lira tedavüle girdi. Yıl boyunca 25 kuruş ise hiç basılmadı.

2024'TE CEBE GİREN BOZUK PARANIN DEĞERİ YAKLAŞIK 1,5 MİLYAR LİRA OLMUŞTU

2024'te 872 milyon 545 bin 107 adet madeni para tedavüle sürülmüş, cebe giren bozuk paranın değeri ise 1 milyar 451 milyon 591 bin 945 lira olmuştu.

Darphane 2024'te 162 milyon 628 bin 607 adet 5 lira, 585 milyon 240 bin adet 1 lira, 102 milyon 424 bin 500 adet 50 kuruş, 18 milyon 222 bin adet 10 kuruş, 3 milyon 354 bin adet 5 kuruş ve 676 bin adet 1 kuruş dolaşıma çıkarmıştı.

2025'in 9 ayında tedavüle sunulan madeni paraların miktar ve değerleri ise şöyle:

Madeni ParaMiktar / AdetTL Değeri
5 TL128.153.000640.765.000
1 TL378.132.000378.132.000
50 Kuruş2.154.0001.077.000
25 Kuruş00
10 Kuruş360.00036.000
5 Kuruş180.0009.000
1 Kuruş240.0002.400
Toplam509.219.0001.020.021.000
Kaynak: Anadolu Ajansı

