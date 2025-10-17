Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem hakkındaki yasaklı madde iddialarına son nokta! Test sonuçları çıktı

Güllü’nün kızı Tuğyan Ülkem hakkındaki yasaklı madde iddialarına son nokta! Test sonuçları çıktı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem hakkındaki yasaklı madde iddialarına son nokta! Test sonuçları çıktı
Yalova'da 6. kattaki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybeden ünlü şarkıcı Güllü'nün ölümüyle ilgili soruşturma sürüyor. Olayın ardından Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem hakkında yasaklı madde kullandığı yönünde iddialar ortaya atılmıştı. Ancak yapılan testlerin tamamı sonuçlandı.

Kanal D’de yayımlanan Neler Oluyor Hayatta programında, Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem ile ilgili gündeme gelen iddialar netlik kazandı. İddiaların aksine, Tuğyan Ülkem’in adli sicil kaydının bulunmadığı tespit edildi. Ayrıca tüm yasaklı maddelerin incelenmesi sonucu Tuğyan Ülkem'in test sonuçları negatif çıktı.

“ANNESİNE NEFRET BESLİYOR, YASAKLI MADDE KULLANIYOR” DEMİŞTİ

Hayatını kaybeden sanatçı Güllü’nün eski patronu Ferdi Aydın, çarpıcı iddialarda bulunmuştu. Ferdi Aydın, Tuğyan Ülkem’in annesine karşı güçlü nefret duyguları beslediğini ve zaman zaman annesini öldürmeyi düşündüğünü yakın çevresine ifade ettiğini iddia etmişti. 
Katıldığı bir yayında Güllü’nün kızının çevresindekilere annesine karşı duyduğu nefreti anlattığını belirten Aydın, şunları söylemişti:

“Ben annemden nefret ediyorum, bazen öldürmek istiyorum. Benim bu hale düşmememin sebebi annem demiş. Kızı yasaklı madde kullanıyor. Bir buçuk ay önce Güllü hanımın kızı hastaneye başvuru yapmış ama işe alınmamış. Alınmama nedeni yine yasaklı madde.”

Güllü’nün kızı Tuğyan Ülkem hakkındaki yasaklı madde iddialarına son nokta! Test sonuçları çıktı - 1. Resim

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDULAR

Hayatını kaybeden sanatçı Güllü'nün oğlu Tuğberk Yağız Gülter ile kızı Tuğyan Ülkem Gülter, annelerinin ölümüyle ilgili çeşitli iddialarda bulunan Ferdi Aydın hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu.

Güllü’nün kızı Tuğyan Ülkem hakkındaki yasaklı madde iddialarına son nokta! Test sonuçları çıktı - 2. Resim

Tuğberk Yağız Gülter, sosyal medyada yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

''Kamuoyunda Güllü olarak tanınan sanatçı merhume Gül Tut'un mirasçıları Tuğberk Yağız Hamza Gülter ve Tuğyan Ülkem Gülter adına avukatı olarak, Ferdi Aydın hakkında muhtelif suç isnadları ile Anadolu Adliyesi Cumhuriyet Başsavcılığı'na Suç duyurusunda bulunulmuştur. Kamuoyunun bilgisine sunarız. Saygılarımızla. 16.10.2025 Tuğyan Ülkem Gülter Tuğberk Yağız Hamza Gülter Vekili Av. Rahmi Çelik.''

