Güllü’nün kızı Tuğyan Ülkem hakkındaki yasaklı madde iddialarına son nokta! Test sonuçları çıktı

Kanal D’de yayımlanan Neler Oluyor Hayatta programında, Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem ile ilgili gündeme gelen iddialar netlik kazandı. İddiaların aksine, Tuğyan Ülkem’in adli sicil kaydının bulunmadığı tespit edildi. Ayrıca tüm yasaklı maddelerin incelenmesi sonucu Tuğyan Ülkem'in test sonuçları negatif çıktı.

“ANNESİNE NEFRET BESLİYOR, YASAKLI MADDE KULLANIYOR” DEMİŞTİ

Hayatını kaybeden sanatçı Güllü’nün eski patronu Ferdi Aydın, çarpıcı iddialarda bulunmuştu. Ferdi Aydın, Tuğyan Ülkem’in annesine karşı güçlü nefret duyguları beslediğini ve zaman zaman annesini öldürmeyi düşündüğünü yakın çevresine ifade ettiğini iddia etmişti.

Katıldığı bir yayında Güllü’nün kızının çevresindekilere annesine karşı duyduğu nefreti anlattığını belirten Aydın, şunları söylemişti:

“Ben annemden nefret ediyorum, bazen öldürmek istiyorum. Benim bu hale düşmememin sebebi annem demiş. Kızı yasaklı madde kullanıyor. Bir buçuk ay önce Güllü hanımın kızı hastaneye başvuru yapmış ama işe alınmamış. Alınmama nedeni yine yasaklı madde.”

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDULAR

Hayatını kaybeden sanatçı Güllü'nün oğlu Tuğberk Yağız Gülter ile kızı Tuğyan Ülkem Gülter, annelerinin ölümüyle ilgili çeşitli iddialarda bulunan Ferdi Aydın hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu.

Tuğberk Yağız Gülter, sosyal medyada yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi: