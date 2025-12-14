Ülkemizde 485 aktif fay hattı bulunması üzerine her gün sarsıntı haberleri gelmektedir. Bu kapsamda vatandaşlar, " Az önce deprem nerede oldu?" sorusuna cevap arıyor.

14 Aralık 2025 Pazar günü sabah saatleri itibarıyla Çanakkale, Malatya, Bolu, Balıkesir, Kütahya, Bursa ve İzmir başta olmak üzere birçok ilde küçük çaplı sarsıntılar kaydedildi.

AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından anlık olarak güncellenen son depremler listesi güncel olarak takip edilmektedir.

AZ ÖNCE DEPREM NEREDE OLDU SON DAKİKA?

Günün ilk ışıklarıyla birlikte AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşılan verilere göre büyük bir sarsıntı meydana gelmemiştir.

AFAD 09.08'de Çanakkale'nin Biga ilçesinde 1.2 büyüklüğünde deprem gerçekleştiğini duyurdu. Derinliğin ise 9.67 olarak kaydedildi.

Kandilli Rasathanesi son 500 derem listesine göre; Sındırgı-Ibıller'de 1.9 büyüklüğünde ve 13.6 derinliğinde deprem oldu.

