Elazığ'da yaşayan 3 çocuk babası 35 yaşındaki Murat Varan, 2020 yılında Almanya'ya gitti. Varan, Almanya'da geçirdiği 4 senenin ardından ülkesine dönmeye karar verdi. Memleketi Elazığ'a geldiğinde iş fırsatları için araştırma yapan Varan, bir yakınının hindi çiftliği kurduğunu ve işlerinin de güzel olduğunu öğrendi.

"ÇEVRE İLLERE AÇILMAK İSTİYORUZ"

Yakınından ve çevresinden çiftlik hakkında bilgiler alarak işe koyulan Varan, merkeze bağlı Kıraç köyünde 10 dönüm alan üzerine hindi çiftliği kurdu. Fiyatları 1800 ile 3 bin 500 lira arasında değişen hindiler Elazığ'da hindi severleri bekliyor. Çevre illere sipariş gönderemediklerini belirten işletme sahibi Murat Varan, "Nasip olursa eğer ilerleyen zamanlarda da çevre illere açılmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

"SIFIRDAN BAŞLADIK"

Çiftlik hakkında bilgiler veren işletme sahibi Murat Varan, "Yatırımımızı buraya yaptık. Hindi satışlarımız devam ediyor. Talep ve ilgi olursa seneye de bu işe devam edeceğiz. Hindi çiftliği hakkında herhangi bir bilgimiz yoktu. Sıfırdan başladık. Bir işi severek yaptığın zaman inanılmaz derecede o işten kazanç sağlıyorsun. Biz işimizi severek yaptık. Bir zayiat vermeden hindileri yetiştirdik, meyvesini de yemeye başlayacağız inşallah. Nasip olursa seneye daha çok sayıyı arttırarak halkımıza sunmayı planlıyorum." dedi.

"FİYATLAR 1800 İLE 3 BİN 500 LİRA ARASINDA DEĞİŞİYOR"

Varan, "Elazığ'da yılbaşından dolayı hindiye talep olmadı. Ortalama 500 tane hindimiz var. Her bütçeye uygun hindilerimiz var. Fiyatlar 1800 ile 3 bin 500 lira arasında değişiyor. Çevre illere yeni olduğumuz için pek gönderim yapamıyoruz. Nasip olursa ilerleyen zamanlarda düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

