TÜBİTAK 1501 desteğiyle Uludoğan Savunma Sanayi Teknoloji tarafından geliştirilen insansız nano helikopter “Nanoalp”, savunma sanayisinde Türkiye’yi üst lige taşıdı. Nano sınıfında üretim yapan Türkiye’de ilk, dünyada ise ikinci firma olma özelliğiyle dikkat çeken Uludoğan Savunma, bu alanda kritik bir eşiği geride bıraktı.

TAM OTONOM, SESSİZ VE YÜKSEK TAŞIMA KAPASİTELİ Nanoalp’in en dikkat çeken özelliği, tam otonom olarak görev yapabilmesi. Yüksek yerlilik oranı, son derece sessiz uçuş kabiliyeti ve sensör füzyonu teknolojisiyle öne çıkan sistem, muadillerine kıyasla daha yüksek taşıma kapasitesine sahip. Sadece 100 gram ağırlığında olan Nanoalp, 350 grama kadar yük taşıyabiliyor. Bu kapasite sayesinde bina içi operasyonlarda el bombası ya da C4 gibi patlayıcıları taşıyabiliyor ve operasyonel birliklerin sahadaki kabiliyetini artırıyor.

KEŞİF, İSTİHBARAT VE KAMİKAZE GÖREVLERİ TEK PLATFORMDA Yeni nesil Nanoalp; yüksek çözünürlüklü termal görüntüleme sistemi, düşük ışık koşullarına uyumlu elektro-optik kamera ve uzun menzilli, güvenli veri iletimi sağlayan Yazılım Tanımlı Radyo bağlantısıyla donatıldı. Sistem, aynı platform üzerinden hem keşif ve istihbarat hem de kamikaze görevleri gerçekleştirebiliyor. GPS’nin çekmediği, karıştırıcıların bulunduğu kapalı alanlarda dahi önceden tanımlanmış görevleri tek başına yerine getirebiliyor.



Türkiye’nin sessiz gücü: Rakiplerinden katbekat üstün Nanoalp, yavaş dönen pervane yapısı sayesinde son derece sessiz çalışıyor. Muadil sistemlerin 10-15 metreden fark edildiği ortamda Nanoalp, 3 metreye kadar yaklaştığında dahi neredeyse duyulmuyor. Bu özellik, bina içi, mağara, orman ve kapalı alan operasyonlarında kritik avantaj sağlıyor. Ayrıca havada kalış süresi, klasik dronlara kıyasla iki kat daha uzun. İhracat kapıları açıldı: 5 ülkeyle anlaşma Nanoalp, yalnızca Türkiye’nin değil, küresel savunma pazarının da dikkatini çekti. İlk ihracat Birleşik Arap Emirlikleri’ne yapıldı. Dört ülkeyle daha anlaşma imzalandı ve üretim süreci başlatıldı. Güney Kore, Malezya, Endonezya ve Orta Doğu ülkelerinden de yoğun talepler geldi.

KİLOGRAMI 2 MİLYON DOLARLIK TEKNOLOJİ Yabancı muadillerinin ihracat değerinin 200 bin dolar seviyesinde olduğu nano helikopter sınıfında Nanoalp, eşdeğer operasyonel kabiliyeti korurken maliyet açısından yüzde 50’ye varan avantaj sağlıyor. Kilogram başına değeri 2 milyon doları bulan bu teknoloji, Türkiye’ye yüksek katma değer kazandırıyor. Dışa bağımlılık azalıyor, Türkiye kazanıyor Nanoalp ile Türkiye, askeri keşif, istihbarat ve arama-kurtarma alanlarında dışa bağımlılığı azaltmayı hedefliyor. Yıllık pazar büyüklüğü 100-150 milyon dolar seviyesinde olan bu alanda yerli ve milli bir çözüm sunuluyor. Böylece milyonlarca dolarlık kaynak Türkiye’de kalıyor.

