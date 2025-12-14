ABD, İtalya ve Avustralya'dan araştırmacılar tarafından yürütülen ve 40 binden fazla çocuk ve genci kapsayan en kapsamlı çalışma, vegan ve vejetaryen çocukların, et yiyen akranlarına göre daha zayıf ve daha kısa olduğunu ortaya çıkardı.

Critical Reviews in Food Science and Nutrition dergisinde yayımlanan bulgulara göre, vegan ve vejateryen çocukların ortalama olarak et yiyenlerden 4 cm'ye kadar daha kısa olduğu belirlendi. Ayrıca, hem vegan hem de vejetaryen gençlerin vücut kitle indekslerinin (VKİ) daha düşük olduğu, bunun da daha zayıf bir büyüme profiline işaret ettiği belirtildi.

TEMEL BESİN EKSİKLİKLERİNE DİKKAT Araştırmacılar, bitki bazlı beslenmenin, özellikle hızlı büyüme ve gelişme dönemlerinde, kalsiyum, demir, B12 vitamini, iyot ve selenyum gibi temel besinler açısından eksiklik riski taşıdığını vurguladı.

"YETİŞKİNLER İÇİN FAYDALI OLABİLİR, ÇOCUKLAR İÇİN DEĞİL" Avustralya'daki Deakin Üniversitesi'nden çalışma yazarı Dr. Wolfgang Marx, "İyi planlanmış vejetaryen ve vegan diyetler yetişkinler için besin açısından yeterli ve faydalıdır. Ancak çocuklar için uygunlukları konusunda çok daha az netlik var. Bulgularımız, ailelerin çocuklarının gelişimi için B12 vitamini, kalsiyum, iyot, demir ve çinko gibi belirli besinlere yakından dikkat etmelerinin şart olduğunu gösteriyor" ifadelerini kullandı.

ARAŞTIRMANIN DİKKAT ÇEKEN SONUÇLARI Araştırma, 18 ülkeden 48 bin çocuk ve ergenin verilerini içeren 59 çalışmayı inceledi. Sonuçlara göre: Maddeli [{"label":"Maddeli: Vejetaryenler: Et yiyenlerden ortalama 690 gram daha hafif v…","customProperties":{"type":"bulleted","title":"","items":["Vejetaryenler: Et yiyenlerden ortalama 690 gram daha hafif ve 1,19 cm daha kısaydı.","Veganlar: Et yiyenlerden ortalama 1 kilo 170 gram daha hafif ve 3,64 cm daha kısaydı.","Besin alımlarına bakıldığında, vejetaryen çocukların et yiyenlere göre daha fazla lif, demir, folat, C vitamini ve magnezyum tükettiği, ancak enerji, protein, yağ, B12 vitamini ve çinko alımlarının daha düşük olduğu görüldü.","Veganlar ise benzer eksikliklerin yanı sıra özellikle düşük kalsiyum alımına sahipti."],"key":1}}] Vejetaryenler: Et yiyenlerden ortalama 690 gram daha hafif ve 1,19 cm daha kısaydı.

Veganlar: Et yiyenlerden ortalama 1 kilo 170 gram daha hafif ve 3,64 cm daha kısaydı.

Besin alımlarına bakıldığında, vejetaryen çocukların et yiyenlere göre daha fazla lif, demir, folat, C vitamini ve magnezyum tükettiği, ancak enerji, protein, yağ, B12 vitamini ve çinko alımlarının daha düşük olduğu görüldü.

Veganlar ise benzer eksikliklerin yanı sıra özellikle düşük kalsiyum alımına sahipti.

KALP SAĞLIĞINA ETKİLERİ Çalışma, bu bulgulara rağmen bitki bazlı diyetlerin bazı avantajları olduğunu da gösterdi. Vegan ve vejetaryen çocukların, "sağlıksız" kolesterol olarak bilinen düşük yoğunluklu lipoprotein kolesterol seviyelerinin daha düşük olması nedeniyle et yiyenlere göre daha iyi kardiyovasküler sağlığa sahip olduğu belirtildi.

Araştırmacılar, ebeveynleri, çocuklarının beslenme gereksinimlerini karşıladığından emin olmak için mevcut takviyeleri araştırmaya ve klinik destek almaya çağırdı.

Haberle İlgili Daha Fazlası