"Hanuka Kutlaması nedir?" sorusu gündemde. Hanuka Kutlaması, Yahudiler tarafından her sene genellikle aralık ayında kutlanır. Işık ve adanmışlık temalı dini bir bayram olarak biliniyor. Bu yıl dünya genelinde 14 Aralık Pazar akşamı başlayan Hanuka Kutlaması 8 gün boyunca kutlanmaktadır.

Hanuka kutlaması, Yahudi inancında "Işıklar Bayramı" olarak bilinen sekiz gün sürek bir dini bayramdır. Hanuka kutlamasının ne olduğu merak konusu haline eldi.

Hanuka Kutlaması nedir? 2025 Hanuka Bayramı bugün başlıyor

HANUKA KUTLAMASI NEDİR?

Hanuka Kutlaması 2200 yıldır kutlanan bir Yahudi bayramıdır. Hanuka, MÖ. 2.yüzyılda Kudüs'teki Kutsal Tapınağın yeniden adanmasını ve burada yaşandığına inanılan ilahi olayları anmak için kutlanır.

Bir rivayete göre, tapınakta yalnızca 1 gün yetecek kadar kutsal yağ bulunmasına rağmen bu yağ 8 gün boyunca yanmıştır.

2025 HANUKA BAYRAMI NE ZAMAN?

Hanuka Bayramı 14 Aralık 2025 Pazar günü gün batımı ile başlayıp 22 Aralık 2025 Pazartesi günü sona erer.

Hanuka Bayramı, karanlığa karşı ışığın galip geldiği inancını taşır. Bayram, menora (veya hanukkiah) adı verilen dokuz dallı bir şamdanın mumlarının yakılmasıyla başlar.

