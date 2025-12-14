Gazze’de esir tutulan ve serbest bırakılan İsrailliler ve aileleri, 7 Ekim 2023 saldırısının üzerinden 800 gün geçmesine rağmen resmi bir soruşturma komisyonu kurulmadığını belirterek Netanyahu hükümetine sert tepki gösterdi. Aileler hükümetten resmi bir soruşturma komisyonu kurulmasını ya da istifa etmesini talep etti.

İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberine göre, Gazze Şeridi'ndeki eski esirler ve yakınlarından oluşan yaklaşık 200 kişi, İsrail hükümeti ve Başbakan Netanyahu'ya 7 Ekim 2023 saldırısının üzerinden 800 gün geçmesi nedeniyle bir mektup gönderdi.

Resmi bir soruşturma komisyonu kurulmasını ya da hükümetin istifa etmesi talep edilen mektupta şu ifadelere yer verildi:

"Devlet tarihinin en büyük felaketinin 800. gününde, İsrail hükümeti halen yaslı ailelere, esaretten kurtulanlara ve tüm halka sırtını dönmeye devam ediyor."

"İSTİFA EDİN"

İsrail hükümetine "kaçınma, oyalama ve üstünü örtmeye son vermesi" çağrısı yapılan mektupta, "Eğer sorumluluk üstlenip böyle bir komisyon kurma niyetiniz yoksa, görevlerinizden istifa edin ve halkın karar vermesine izin verin" denildi.

İsrailli eski esirlerden Netanyahu’ya çağrı: İstifa et!

Ayrıca, "Sadece resmi bir soruşturma komisyonunun, yaşanan başarısızlıklar dizisini ve liderlerin sorumluluğunu ortaya çıkarabileceği" belirtilen mektupta, şunlar kaydedildi:

"Başarısızlık 7 Ekim'de sona ermedi, hükümet soruşturmayı reddettiği her gün devam ediyor. Gerçeği ne kadar gizlemeye çalışırlarsa, biz de o kadar mücadele edeceğiz. O günün tüm yönleri ve 7 Ekim'den bu yana yaşananların soruşturulması gerekiyor. Kaçırılanların iadesine ilişkin müzakerelerdeki karar alma süreci, tekrarlanan gecikmelerin nedenleri ve siyasi ve askeri kademeler arasındaki koordinasyon soruşturulmalı."

YENİDEN REDDETTİ

Yaklaşık bir hafta önce Netanyahu, 7 Ekim olaylarına ilişkin resmi bir soruşturma komisyonu kurulmasına yönelik reddini yinelemişti.

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023’te kapsamlı saldırı düzenlemişti.

İsrailli yetkililer, 7 Ekim'de yaşananların, Tel Aviv'in ve ordunun dünyadaki imajına büyük zarar verdiğini ve İsrail'in en büyük istihbarat ve askeri başarısızlığı olduğunu belirtiyor.

