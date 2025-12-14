İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, kırmızı bültenle uluslararası ve ulusal seviyede aranan toplam 24 suçlunun 6 ülkede yakalanarak Türkiye’ye iade edildiğini açıkladı. Gürcistan başta olmak üzere Almanya, Avusturya, Karadağ, Sırbistan ve Yunanistan’da düzenlenen operasyonlarda; cinayet, cinsel istismar, uyuşturucu ticareti, yağma ve dolandırıcılık gibi ağır suçlardan aranan isimler yakalandı. Yerlikaya, son 2,5 yılda 58 ülkeden 584 kırmızı bültenli şahsın Türkiye’ye getirildiğini belirterek, organize suç örgütleri ve zehir tacirleriyle mücadelenin kararlılıkla süreceğini vurguladı.

6 ÜLKEDE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Bakan Yerlikaya’nın paylaştığı bilgilere göre; kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan 20, ulusal seviyede aranan 4 kişi Gürcistan başta olmak üzere Almanya, Avusturya, Karadağ, Sırbistan ve Yunanistan’da yakalanarak Türkiye’ye getirildi.

SON 2,5 YILDA 584 İADE

Yerlikaya, son 2,5 yıllık dönemde 58 farklı ülkeden kırmızı bültenle aranan toplam 584 şahsın Türkiye’ye iadesinin sağlandığını belirterek, uluslararası iş birliğinin suçla mücadeledeki önemine dikkat çekti.

Uluslararası seviyede kırmızı bültenle aranan B.A., M.Y., H.A., S.A., B.A., T.E., K.Ç., Ö.F.A., A.Y., S.K., E.O., G.U., M.B., Ş.G., E.T., O.T., F.D., M.Y., Y.A. ve S.A. ile ulusal seviyede aranan R.Ç., Y.E., K.Ö. ve S.A. isimli şahısların yakalanarak iadeleri sağlandı.

KURUMLAR ARASI GÜÇLÜ KOORDİNASYON

Operasyonlar; Emniyet Genel Müdürlüğü Interpol-Europol Daire Başkanlığı, Adalet Bakanlığı, İstihbarat, KOM, Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlıkları ile Asayiş, Siber Suçlarla Mücadele, Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Daire Başkanlıklarının koordinasyonunda gerçekleştirildi.

GÜRCİSTAN’DA YAKALANAN CİNAYET VE DOLANDIRICILIK ŞÜPHELİLERİ

“Kasten öldürme ve dolandırıcılık” suçlarından kırmızı bültenle aranan B.A. ile “kişiyi hürriyetinden yoksun kılma ve çocuğun cinsel istismarı” suçlarından aranan M.Y. Gürcistan’da yakalanarak Türkiye’ye iade edildi.

AĞIR SUÇLARDAN ARANIYORLARDI, GÜRCİSTAN’DA YAKALANDILAR

“Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma ve kasten yaralama” suçlarından H.A., S.A. ve B.A.; “suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma, kasten öldürmeye teşebbüs ve yağma” suçlarından E.Y. suç örgütünün yöneticisi T.E.; “tasarlayarak öldürme” suçundan suç örgütü üyesi K.Ç. Gürcistan’da yakalandı.

UYUŞTURUCU, YAĞMA VE DOLANDIRICILIK SUÇLARI

“Yağma, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma ve örgüt üyeliği” suçlarından Ö.F.A.; “dolandırıcılık ve sahtecilik” suçlarından A.Y.; “uyuşturucu madde ticareti” suçundan S.K. ve Ş.G.; “dolandırıcılık” suçundan E.O. ve E.T. Gürcistan’da yakalanarak Türkiye’ye getirildi.

CİNSEL İSTİSMAR VE BANKA KARTI SUÇLARI

“Yağma, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma ve başkasına ait banka kartının izinsiz kullanılması” suçlarından G.U.; “çocuğun nitelikli cinsel istismarı” suçundan M.B.; “uyuşturucu madde ticareti, hırsızlık ve iftira” suçlarından O.T. Gürcistan’da yakalanan isimler arasında yer aldı.

AVRUPA’DAKİ YAKALAMALAR

“Yağma” suçundan F.D. Almanya’da, “kasten öldürme” suçundan M.Y. Avusturya’da, “bir yabancıyı ülkeye sokmak veya ülkede kalmasına imkan sağlamak” suçundan Y.A. Sırbistan’da yakalanarak Türkiye’ye iade edildi.

KARADAĞ VE YUNANİSTAN’DAKİ OPERASYONLAR

“Kasten yaralama, ruhsatsız ateşli silah bulundurma ve yağma” suçlarından kırmızı bültenle aranan S.A. Karadağ’da; ulusal seviyede “yağma” suçundan R.Ç., “kasten öldürme, infaz kurumuna yasak eşya sokma ve ruhsatsız silah bulundurma” suçlarından Y.E., “kasten öldürme ve resmi belgede sahtecilik” suçlarından K.Ö. Gürcistan’da yakalandı. “Göçmen kaçakçılığı, hırsızlık, görevi yaptırmamak için direnme ve tutuklunun kaçması” suçlarından aranan S.A. ise Yunanistan’da yakalandı.

“NEREDE OLURLARSA OLSUNLAR YAKALANACAKLAR”

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Hangi bültenle aranırsa aransın; organize suç örgütü üyelerini, zehir tacirlerini yakalayıp ülkemize geri getireceğiz." ifadelerini kullanarak operasyonda emeği geçen tüm birimleri tebrik etti.

