Çam balında 20 bin ton rekolte beklentisi... Tenekesi 5 bin 300 liradan alıcı buluyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Ekonomi Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Muğla'da bu yıl mevsim koşullarının elverişli gitmesiyle çam balı rekoltesinin 20 bin tona ulaşması bekleniyor. Türkiye'de üretilen çam balının yüzde 86'sını karşılayan kentte, 4 milyon kovanda üretim yapılıyor. Gezgin arıcı sayısında geçen yıla göre yüzde 100 artış yaşanırken, balın tenekesi üreticiden 4 bin 500-5 bin 300 liradan alıcı buluyor.

Dünyada çam balı üretiminin yüzde 92'si, Türkiye'de de yüzde 86'sının karşılandığı Muğla, dünyadaki liderliğini sürdürüyor. Geçen yıl yaklaşık 15 bin ton çam balı üretiminin gerçekleştiği Muğla'da bu yıl mevsim şartlarının elverişli gitmesi nedeniyle 20 bin ton çam balı rekoltesi bekleniyor.

MUĞLA'DA 4 MİLYON KOVANDA ÇAM BALI ÜRETİLİYOR

Ağustos-kasım ayları arasında Muğla'da üretimi yapılan çam balı için Türkiye'nin dört bir yanından gelen gezgin arıcılar Muğla'da konaklıyor. Gezgin arıcılara ait yaklaşık 3 milyon, Muğlalı arıcılara ait 1 milyon olmak üzere 4 milyon arı kovanında çam balı üretimi yapılıyor. 3 ayda üç sağım çam balı üretimi yapılırken, bu yıl rekoltenin 20 bin tona ulaşması bekleniyor.

GEZGİN ARICI SAYISINDA ARTIŞ

Muğla'da 2017 yılından bu yana iklim değişikliği, orman yangınları ve mevsimsel hareketler nedeniyle kente çam balı üretimi için gelen gezgin arıcı sayısında büyük düşüş yaşanmıştı. Özellikle 2021 yılında çam balı üretiminin yoğun olarak sürdüğü Marmaris, Milas ve Köyceğiz gibi ilçelerdeki çam balı ormanlarının zarar görmesi sonrası bölgeye gelen gezgin arıcı sayısında bu yıl yüzde 100 artış yaşandı. Menteşe ilçesi Kıran bal ormanlarına çam balı üretimi için Muğla dışından çok sayıda üreticinin gelmesi dikkat çekti.

TENEKESİ 5 BİN 300 LİRADAN ALICI BULUYOR

Adana'dan her yıl ailesi ile birlikte çam balı üretimi için Muğla'ya gelen Mehmet Tilki, rekoltenin geçen yıla oranla yüksek olduğunu söyledi. Çam balının tenekesini (27 kilo) tüccarın 4 bin 500 liradan, kooperatifin ise 5 bin 300 liradan aldığını söyleyen üretici Tilki, şu ifadeleri kullandı:

"Bu sene rekolte iyi. Erken gelen arıcılar bayağı güzel bir şeyler almışlar. Ama ortada gelenler boş geçti. Sonda gelenler de şimdi güzel ama arı kalmadı. Bal güzel yani. Şimdi şu anda rekolte güzel. Bu sene bal oranı güzel. Geçen seneden bu sene güzel. Bu sene gelen arıcı geçen senekinden iki kat fazla. Çam balını tüccar tenekesini 4 bin 500-4 bin 300 aralığında alıyor. Adana Binboğa Kooperatifi'ne üyeyiz. 5 bin 300 liraya alıyor. Geç gelmeme rağmen kovan başına ortalama 8-10 kilo civarında bal aldım."

