Bitlis karakovan balı için hasat dönemi başladı: Tadı dünya çapında benzersiz, fiyatı belli oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Yaşam Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Bitlis'in yüksek rakımlı yaylalarında üretilen karakovan balının hasadına başlandı. Uluslararası kalite yarışmalarında defalarca "dünya birinciliği" unvanı kazanan Bitlis karakovan balının kilosu 3 bin liradan satılıyor. 200'ü endemik, 2 bin çeşit bitkiden beslendiği için tadı uzmanlarca benzersiz kabul ediliyor. İşte Bitlisli balcılardan karakovan balı hakkında dikkat çeken bilgiler...

Zengin bitki çeşitliliği ve temiz havasıyla bilinen Bitlis yaylalarını mesken tutan arıcılar, yaz boyunca emek verdikleri kovanlardan bal toplamaya başladı.

Bitlisli arıcılar, bozulmamış bir tabiat ortamında yetiştirdikleri arılardan elde ettikleri balı, yüzyıllardır süregelen ananevi usullerle hasat ediyor.

"İLAÇSIZ VE KATKISIZ, KİLOSU 3 BİN TL"

Bitlisli arıcılar, bu yılki üretim sezonunun verimli geçtiğini belirterek, özellikle nem oranı düşük ve sıcaklığın dengeli seyretmesinin bal kalitesini artırdığını söyledi. Kilosu yüksek fiyatlardan alıcı bulan Bitlis karakovan balı; aroması, yoğunluğu ve besin değeriyle bölge ekonomisine de önemli katkı sağlıyor. Özellikle ilaçsız ve katkısız üretim yapılan karakovan balları, sağlık açısından da tercih edilen ürünler arasında yer alıyor. Bitlis'in 2 bin 500 rakımlı yaylalarına bırakılan ve arıların binlerce bitki özünden üretilen ve kilosu 3 bin TL olan organik karakovan balı, birçok kesim tarafından da tercih ediliyor.

 YAYLAMIZDA 2 BİN ÇEŞİT BİTKİ BULUNMAKTADIR.

Uzun ve yorucu uğraşlarla verilen emek, büyük sabırlarla beklenilen karakovan balında, bu yıl rekolte de kalitesi gibi yüksek. Bitlisli balcı Serdar Ersan, "Üç defa üst üste altın bal ödüllü karakovan balımızın hasadına başlamış bulunmaktayız. Bu ürünlerimiz bin yıllık geleneğimiz olan eski tip kil ve gübre karışımı kovanlarımızda üretilir. Bulunmuş olduğumuz yaylamızda 2 bin çeşit bitki bulunmaktadır. Bunların 200'ü endemik, yani yöreye has ve başka yerde bulunmayandır. Bu karakovan balımız ekim ve kasım aylarında hasat edilir ve en geç hasadı yapılan baldır. Geçen yıla nazaran bu yıl rekolteden oldukça memnunuz. Bütün üreticilerimize hayırlı bereketli bir sezon dilerim" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

