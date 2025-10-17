Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Emlak vergisi, borçlanma primi... Vergi kanunu TBMM'ye sunuldu

Emlak vergisi, borçlanma primi... Vergi kanunu TBMM'ye sunuldu

Emlak vergisi, borçlanma primi... Vergi kanunu TBMM'ye sunuldu
Vergi kanunlarına ilişkin kanun teklifi TBMM Başkanlığına sunulurken AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, artan emlak vergisi oranlarından prim borçlanmasına kadar önemli konuları değerlendirdi.

Vergi kanunları ile ilgili düzenlemeleri içeren kanun teklifi TBMM Başkanlığına sunuldu.

Teklife dair açıklamalarda bulunan AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, şunları söyledi:

"Doğum hariç borçlanma prim oranını yüzde 32'den yüzde 45'e çıkarıyoruz.

İmalat dışı sektörlerdeki işverenlere sağlanan 4 puanlık prim teşvikini 2 puana indiriyoruz. Yüzde 5'lik prim desteği imalat sektöründe devam edecek.

Prime esas üst kazanç sınırını 7,5 kattan 9 katına çıkarıyoruz. Sigortalıların emekli aylıklarında daha yüksek maaş alması konusunda haklarını iyileştiriyoruz."

EMLAK VERGİSİ ÇALIŞMALARI HAFTAYA TAMAMLANABİLİR

Emlak vergisine ilişkin de konuşan Güler, "Belli bir teknik çalışma tamamlanmadı henüz. Aynı mahalle içinde, aynı ilçede farklı değerlendirmeler oluşturacak şekilde emlak vergisine esas olan arsa değerindeki artış oranı ve ikincisi değerden kaynaklı artış oranı. Bunun denge içinde oluşturulması lazım. Belediyelerin gelir kaybına uğramadan hakkaniyetli artış oranı noktasında çalışmalar devam ediyor. Önümüzdeki hafta bu tamamlanmış olduğu takdirde komisyon sürecinde ekleme ihtimalimiz var. Çalışmalar devam ediyor.

Üzülerek söylemek istiyorum, aynı mahalle içinde, aynı kot içinde farklı değerlendirmeler oluyor. İki alt unsur var. Binanın bulunduğu arsanın değerindeki artış oranı. Diğeri de o binanın değeri. Bunların belirli bir dengede oluşturulması lazım" dedi.

