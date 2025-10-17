Her satırı mide bulandırdı, 7 aylık bebeğe yapıldı! Annesi otoparkta bezini değiştirirken...

Riverside Savcılığı’ndan yapılan açıklamaya göre 32 yaşındaki Jake Haro, ağustosta hayatını kaybeden oğlu Emmanuel Haro’nun ölümüyle ilgili tüm suçlamaları kabul etti. Haro’nun cezası, 3 Kasım’da yargıç tarafından belirlenecek. Savcılık, bu itirafın herhangi bir anlaşma kapsamında yapılmadığını açıkladı.

İŞİN İÇİNE ANNE DE ALINDI

Bebeğin annesi Rebecca Haro da cinayet ve yanlış ihbar suçlamalarıyla yargılanıyor. Kadın, geçen ay suçsuz olduğunu iddia etmişti. Onun duruşması da eşinin ceza alacağı gün yapılacak.

BEBEĞİM CESEDİ HALA BULUNAMADI

Yetkililere göre Rebecca Haro, 14 Ağustos akşamı Los Angeles yakınlarındaki Yucaipa kentinde bir alışveriş mağazasının otoparkında bebeğinin bezini değiştirirken saldırıya uğradığını ve çocuğun kaçırıldığını iddia etti.

Kadın, “Bezini değiştirmek için eğildim, birisi ‘Hola’ dedi. Sonrasını hatırlamıyorum.” ifadelerini kullanmıştı. Gözünün mor olduğu görülen kadın, daha sonra “Uyandığımda oğlum yoktu.” demişti. Jake Haro ise o dönemde televizyona verdiği röportajda “O sadece bir bebek. Lütfen oğlumuzu geri verin.” diye konuşmuştu.

İSTİSMAR İDDİASI KAN DONDURDU!

Ancak soruşturma, çiftin anlattıklarının yalan olduğunu ortaya çıkardı. Riverside Bölge Savcısı Michael Hestrin, “Bu dava dosyası, bebek Emmanuel’in istismara uğradığına ve aldığı yaralar sonucu hayatını kaybettiğine dair kanaatimizi yansıtıyor.” dedi.

BABANIN GEÇMİŞİ DE KİRLİ

Savcılığa göre Jake Haro, 2023 yılında önceki evliliğinden olan çocuğuna yönelik “kasten kötü muamele” suçlamasını da kabul etmişti.

Söz konusu çocukta kafatası kemiğinde kırık, beyin kanaması, kaburga ve bacak yaralanmaları tespit edilmişti. Çocuk hâlen felçli ve yatağa bağımlı olarak yaşıyor.

Haro, o davada 180 gün süreyle çalışma programına katılma şartıyla ertelenmiş bir hapis cezası almıştı.