Pakistan'dan Afganistan'a net mesaj: Müzakereye hazırız ama şartlarımız var!

Pakistan’dan Afganistan’a net mesaj: Müzakereye hazırız ama şartlarımız var!

Pakistan ile Afganistan arasında tırmanan sınır gerilimi sonrası İslamabad yönetimi 48 saatlik geçici ateşkes ilan etti. Başbakan Şahbaz Şerif, Afganistan yönetiminin samimi davranması halinde müzakerelere başlamaya hazır olduklarını açıkladı.

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, kabine toplantısında yaptığı konuşmada, Afganistan ile yaşanan sınır gerilimine değindi. Şerif, iki ülke arasındaki sorunlara kalıcı bir çözüm getirilmesini umduğunu belirterek, “Dün 48 saatlik geçici ateşkes kararı aldık ve böylece Afganistan yönetimine, eğer meşru şartlarımızı yerine getirmek istiyorsa müzakereye hazır olduğumuz mesajını verdik.” dedi.

Afgan tarafının talebi doğrultusunda ateşkesin ilan edildiğini vurgulayan Şerif, “Eğer bu sadece zaman kazanmak için yapılan bir şeyse bunu kabul edemeyiz.” ifadelerini kullandı.

SINIR HATTINDA ARTAN GERİLİM

Pakistan ordusu, 9 Ekim’de Afganistan’ın başkenti Kabil yakınlarına Pakistan Talibanı (TTP) hedeflerine yönelik hava saldırıları düzenlemişti. Bunun üzerine Afgan güvenlik güçleri, 11 Ekim’de sınır bölgesindeki Pakistan karakollarına kapsamlı saldırılarla karşılık verdi.

Çatışmalar kısa süreli durulsa da, 14 Ekim’de sınır hattında tansiyon yeniden yükseldi. Katar ve Suudi Arabistan’ın arabuluculuk girişimlerine rağmen taraflar arasında kalıcı bir uzlaşma sağlanamadı.

TTP KRİZİ VE KARŞILIKLI SUÇLAMALAR

Pakistan yönetimi, Taliban’ın 2021’de Afganistan’da iktidarı ele geçirmesinden bu yana, Kabil yönetiminden terör örgütü olarak tanımladığı TTP’ye karşı somut adımlar atmasını talep ediyor. İslamabad, TTP’nin Afgan topraklarında konuşlandığını ve Pakistan’da çok sayıda saldırı düzenlediğini savunuyor.

Afganistan yönetimi ise bu iddiaları reddederek, TTP’nin kendi topraklarında faaliyet göstermediğini öne sürüyor. Ancak örgütün, Afganistan ile Pakistan arasında yer alan ve İngiliz sömürge döneminde çizilen Durand Hattı üzerindeki Peştun aşiret bölgelerini aktif şekilde kullandığı biliniyor.

KALICI BARIŞ ARAYIŞI

Başbakan Şerif, Afganistan yönetiminin soruna ciddiyetle yaklaşması halinde müzakerelerin başlayabileceğini belirtti. Ayrıca bazı müttefik ülkelerin de iki taraf arasında arabuluculuk için çaba gösterdiğini söyledi.

Pakistan yönetimi, geçici ateşkesin kalıcı barışa dönüşmesi için Afganistan’ın TTP konusunda net adımlar atmasını şart koşuyor.

