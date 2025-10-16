UEFA, Juventus’a Finansal Fair Play soruşturması başlattı!

UEFA, Juventus’un son mali raporlarında usulsüzlük tespit edildiği gerekçesiyle kulüp hakkında resmi soruşturma başlattı.

İlgili Haber Kenan Yıldız gerçeği yıllar sonra ortaya çıktı! Fenerbahçe alay ederek reddetmiş

Kurum, Torino ekibinin gelir-gider dengesinde şeffaflık ilkesini ihlal edip etmediğini araştıracak. Soruşturma sonucuna göre Juventus’a para cezası veya Avrupa kupalarından men gibi yaptırımlar uygulanabilir.