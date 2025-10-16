UEFA, Juventus’a Finansal Fair Play soruşturması başlattı!

Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
İtalyan devi Juventus, Finansal Fair Play kurallarını ihlal ettiği iddiasıyla UEFA’nın mercek altına girdi.

UEFA, Juventus’un son mali raporlarında usulsüzlük tespit edildiği gerekçesiyle kulüp hakkında resmi soruşturma başlattı.

Kurum, Torino ekibinin gelir-gider dengesinde şeffaflık ilkesini ihlal edip etmediğini araştıracak. Soruşturma sonucuna göre Juventus’a para cezası veya Avrupa kupalarından men gibi yaptırımlar uygulanabilir.

